Верховный суд: число нарушений миграционного режима выросло на 34%

Председатель Верховного суда Ирина Подносова сообщила, что в 2024 году число административных дел о нарушении миграционного режима выросло на 34%. Также на 31% выросло количество дел об административных правонарушениях в области защиты госграницы. Слова госпожи Подносовой приводит «Интерфакс».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ирина Подносова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В общей сложности Верховный суд и суды общей юрисдикции рассмотрели 5 млн 800 тыс. дел об административных правонарушениях, арбитражными судами рассмотрено 54 тыс. таких дел.

По данным МВД, в 2024 году за нарушения миграционного законодательства были принудительно выдворены из России более 80 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. В 2023 году за пределы РФ выдворили 44,2 тыс. человек. Из Москвы в 2024 году были выдворены 18 тыс. иностранцев.

Выдворение иностранных граждан осуществляется по решению суда за нарушение российского законодательства (эта мера используется как дополнительное наказание). Депортация не требует судебного процесса, ее производит МВД в случае, если у иностранного гражданина отсутствуют законные основания оставаться в России (например, закончился срок действия рабочей визы). Реадмиссия предполагает высылку иностранца не в ту страну, гражданином которой он является, а в государство, откуда он прибыл.

Полина Мотызлевская