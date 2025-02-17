Криптовалюта президентам не игрушка

В Аргентине разгорается скандал, который может привести к импичменту президента Хавьера Милея. Оппозиция уверена, что действующий лидер страны ввязался в мошенническую схему, связанную с рекламой криптовалюты, чем дискредитировал себя как политик. Господин Милей, объясняющий, что совершил необдуманный поступок по причине плохой информированности, сам инициировал расследование своих действий управлением по борьбе с коррупцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Markus Schreiber / AP Президент Аргентины Хавьер Милей

Фото: Markus Schreiber / AP

За импичмент президента Милея выступили представители сразу нескольких оппозиционных партий. Так, коалиция «Союз за родину» (занимает 99 из 257 мест в нижней палате парламента) в своем аккаунте в соцсети Х заявила о «беспрецедентном скандале» и причастности господина Милея к преступлению, связанному с мошенничеством с криптовалютой. Ее лидер — экс-президент страны Кристина Киршнер — убеждена, что мошенники использовали господина Милея в качестве приманки. С осуждением поступка президента выступили и отдельные депутаты от «Гражданской коалиции», Социалистической партии и Радикального гражданского союза. Ожидается, что процедура импичмента будет запущена в понедельник. Для ее успеха понадобится одобрение двух третей нижней, а затем и верхней палат парламента.

Скандал вспыхнул после того, как в пятницу вечером президент Аргентины прорекламировал в своем аккаунте соцсети Х новый токен $Libra. В своем посте он указал, что этот частный проект будет способствовать росту экономики страны за счет инвестиций в малый бизнес и стартапы. Капитализация токена быстро достигла отметки $4,56 млрд, после чего его стоимость за несколько часов обрушилась на 94%. Аналитический сервис Lookonchain указал, что причиной стал вывод $107 млн на восемь кошельков, связанных с Libra. При этом ряд экспертов по криптовалюте еще до обвала токена начали предупреждать о том, что творится что-то неладное.

Реклама токена в аккаунте господина Милея провисела еще несколько часов после обрушения его стоимости, пока президент не удалил свой пост. Этот факт породил дискуссию о том, были ли взломаны социальные сети президента и тех его сторонников, кто перепостил его сообщение. Вскоре Хавьер Милей косвенно подтвердил авторство противоречивой рекламы, однако не дал какого-либо внятного объяснения своим действиям. В новом сообщении президент указал, что «не был в курсе подробностей проекта» и удалил свое первоначальное сообщение, когда понял, что попал в неприятную историю. В завершение аргентинский лидер предостерег оппозицию от попыток воспользоваться ситуацией, назвав их «грязными крысами».

При этом вряд ли можно утверждать о полной непричастности господина Милея к проекту. Так, само его название Viva La Libertad можно трактовать как отсылку к президентской партии La Libertad Avanza («Свобода наступает»). К тому же на сайте выпустившей токен компании KIP Protocol до сих пор стоит новость от 20 октября о встрече президента Милея с ее генеральным директором, что подтверждает их совместная фотография. Представители KIP Protocol официально заявили, что президент не имеет отношения к проекту, но остановить разгорающийся скандал это уже не могло.

Сам Хавьер Милей поручил управлению по борьбе с коррупцией определить, имело ли место в этой ситуации ненадлежащее поведение «со стороны любого члена национального правительства, включая самого президента». Также администрация президента соберет группу специалистов по криптоактивам, финансам и борьбе с отмыванием денег, задачей которой станет расследование обстоятельств запуска токена.

Пока же оппозиция получила шанс запустить в парламенте процедуру импичмента президента и тем самым прервать инициированную им радикальную перестройку экономики Аргентины. Надо сказать, что из-за отсутствия большинства в парламенте Хавьеру Милею пока не удалось в полной мере реализовать свой обширный пакет реформ. Но некоторые из них он уже провел: к примеру, упразднил 15 из 22 министерств, уволив десятки тысяч госслужащих, и основал одно новое — по делам дерегулирования и трансформации государства. Милей также сократил бюджетные расходы на инфраструктурные проекты, социальные выплаты и образование. Кроме того, он более чем в два раза девальвировал аргентинский песо. Для населения такие инициативы обернулись существенным удорожанием жизни: уровень бедности в стране вырос с 40% в первом квартале 2023 года до 53% в первом квартале 2024-го. Однако господину Милею удалось вывести страну из глубокой рецессии: впервые за десятилетия бюджет Аргентины не испытывает дефицита, а инфляция за год снизилась в несколько раз. Эти достижения позволили правительству Хавьера Милея сохранить расположение общества — около половины аргентинцев верят в возможность улучшения их жизни. Удастся ли господину Милею продолжить свою президентскую карьеру, будет ясно уже в ближайшие дни.

Вероника Вишнякова