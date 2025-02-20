Правительство РФ направит 40 млрд на выплаты в 65 тысяч жителям Курской области

Правительство РФ решило выделить 40 млрд руб. на ежемесячные выплаты жителям Курской области, пострадавшим из-за вторжения ВСУ. Речь идет о поддержке в 65 тыс. руб., которую анонсировал президент Владимир Путин. Об этом сообщили в кабмине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Министерство труда и соцзащиты РФ держать начисление выплат на контроле

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Министерство труда и соцзащиты РФ держать начисление выплат на контроле

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уточняется, что выплаты предусмотрены для граждан, жилье которых было разрушено в ходе боев. Они будут начисляться в течение полугода.

Поддержку планируют направить 112,6 тыс. курян, которые, по данным на 1 августа 2024 года, жили в муниципалитетах, где позднее ввели режим контртеррористической операции.

Подробнее о механике принятого решения читайте в публикации «Ъ» «Ставка больше, чем Курск».

Алина Морозова