Потерявшим имущество курянам обещают ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тыс. руб. жителям Курской области, потерявшим имущество в пострадавших от вторжения ВСУ районах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Средства являются дополнительной мерой поддержки и будут поступать до момента полного освобождения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Выплата коснется более 112 тыс. граждан. Она даст возможность тем, кто собирается обустраивать новое жилье, начать ремонт, приобрести дополнительное имущество, пояснил президент. Он поручил Министерству финансов проработать этот вопрос.

Министр финансов Антон Силуанов доложил, что ранее для жителей приграничных районов Курской области предлагалось ввести ежемесячную выплату в размере не менее одного МРОТ (22 440 руб.). Однако врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что средняя заработная плата в Курской области в декабре прошлого года составляла 64 тыс. руб., поэтому предложенная сумма не отражает реальную потребность людей. К такому выводу он пришел «после встреч с местными жителями».

Подробнее о механике принятого решения — в публикации «Ъ» «Ставка больше, чем Курск».

Анна Швечикова