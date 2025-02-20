Кремль обеспокоен из-за возможной отправки военных НАТО на Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждения возможной отправки европейских военных на Украину для контроля за режимом прекращением огня вызывают обеспокоенность Кремля. Так он прокомментировал информацию о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине миротворческого контингента.

«Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все, иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном, эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО на Украину»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Представитель Кремля напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова: «Конечно же, размещение воинских контингентов стран, которые являются членами НАТО, на территории Украины не может для нас быть приемлемым».

Размещение на Украине миротворческого контингента после прекращения боевых действий обсуждались на двух созванных президентом Франции Эмманюэлем Макроном саммитах. Однако из-за возникших споров участников и на фоне разлада в отношениях Европы и США решение так и не приняли. На следующей неделе, когда Кир Стармер и Эмманюэль Макрон прибудут в Вашингтон, британский премьер представит американскому президенту план по дислокации 30 тыс. военных на Украине, писала газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инициатива предсказуема».

Лусине Баласян