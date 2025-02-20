Полулегкая занесла

Следующим соперником Ислама Махачева, главной российской звезды смешанных единоборств (MMA) и чемпиона основного в жанре промоушена UFC в легком весе (до 70 кг), кажется, станет Илия Топурия, знаменитый спортсмен грузинского происхождения, представляющий Испанию, который ради встречи с лучшим бойцом мира расстался с чемпионским титулом в категории до 66 кг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илия Топурия уверен, что, покорив полулегкий вес, дозрел до встречи с лучшим бойцом мира в следующей категории

Фото: Altaf Qadri / AP Илия Топурия уверен, что, покорив полулегкий вес, дозрел до встречи с лучшим бойцом мира в следующей категории

Фото: Altaf Qadri / AP

Глава UFC Дейна Уайт сообщил о том, что чемпион промоушена в категории до 66 кг Илия Топурия покидает ее, переходя в следующую. Из-за этого он потеряет свой титул. Уже известно, кто разыграет вакантное звание: в апреле за него будут драться австралиец Александр Волкановски и бразилец Диегу Лопес. Говоря о причинах, побудивших Топурию принять такое решение, Уайт сообщил, что тот «почувствовал, что уже сделал все что мог в этом дивизионе». Кроме того, руководитель UFC отметил, что спортсмену грузинского происхождения, представляющему Испанию, «трудно держать вес», укладываясь в лимит категории.

Новость мгновенно превратилась в хит для медиаресурсов, освещающих MMA, не столько из-за статуса Илии Топурии, хотя он чрезвычайно высок. Этот боец — настоящая суперзвезда жанра. В его послужном списке 14 выигранных боев без единой осечки.

Чемпионский титул Топурия завоевал в феврале 2024 года, нокаутировав уже во втором раунде Волкановски, не так давно занимавшего верхнюю строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, а в октябре тоже досрочно, в третьем раунде разобрался с другой знаменитостью — американцем Максом Холлоуэем. Но дело скорее в том, что переход Илии Топурии означает. А насчет его планов, как выяснилось, ни у экспертов, ни у обычных болельщиков сомнений нет.

Чемпионом UFC в легком весе является лидер как отечественных, так и мировых MMA Ислам Махачев. Именно он в настоящий момент возглавляет рейтинг сильнейших бойцов вне зависимости от весовой категории. А насчет того, кто будет очередным соперником Махачева, ясности до сих пор не было.

Свой предыдущий бой россиянин провел в середине января. В нем он легко справился с котировавшимся значительно ниже бразильцем Ренату Мойкану. Однако в действительности Мойкану не должен был встретиться с Махачевым. Предполагалось, что в этот день россиянин проведет гораздо более интригующий поединок — против представляющего Армению Армана Царукяна, которого многие аналитики называли опасным оппонентом для фронтмена MMA. Однако за сутки до него Царукян неожиданно отказался от выступления, сославшись на обострение травмы спины, сорвав один из самых ожидаемых боев последних месяцев. При этом Дейна Уайт дал понять, что не готов сохранить за Арманом Царукяном прежний, то есть безусловного претендента на титул, ранг и тому придется снова «встать в очередь» за ним. Между тем настолько же очевидных вариантов для выбора соперника Махачева, кроме него, не было. Большинство других заметных персонажей, выступающих в категории — таких как бразилец Чарльз Оливейра или американец Дастин Пуарье,— он успел слишком уверенно одолеть.

Илия Топурия уже неоднократно, еще оставаясь бойцом полулегкого веса, открыто бросал вызов Исламу Махачеву.

Говорил он о желании встретиться с ним и в феврале. Так, на прошлой неделе Топурия рассказывал, что хочет провести «конкурентный бой», а в «родной» категории у него уже не осталось достойных противников. Причем под «конкурентным» он понимал исключительно бой с Махачевым, который, правда, на все вызовы реагировал очень сдержанно, повторяя, что чемпиону-полулегковесу еще надо доказать право на столкновение с ним.

Однако известный эксперт Ариэль Хельмани утверждает, что оно уже практически согласовано. По его данным, поединок между Исламом Махачевым и Илией Топурией, четвертым номером классификации сильнейших бойцов UFC, состоится либо в конце года, либо даже раньше — во время UFC International Fight Week. Это традиционное мероприятие пройдет в июне в Лас-Вегасе.

Если бой действительно удастся организовать, он будет уже третьим для Ислама Махачева против соперника, поднявшегося к нему из полулегкого веса. До этого так поступил Александр Волкановски. Он дрался с Махачевым дважды. Первый поединок в феврале 2023 года вышел безумно драматичным. Махачев, пережив непростой пятый раунд, взял в нем верх по очкам. В октябре 2023 года в повторном поединке россиянин жестоко нокаутировал австралийца уже в первом раунде. Однако оппоненты находились в неравных условиях. Волкановски в экстренном порядке заменил в качестве участника матча Чарльза Оливейру и имел дефицит времени на подготовку к нему.

Алексей Доспехов