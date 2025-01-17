Исламу Махачеву поменяли соперника

Исламу Махачеву, главной российской звезде смешанных единоборств (MMA), поменяли соперника за сутки до вызывавшего огромный интерес центрального боя в рамках турнира UFC, основного в этом виде промоушена, который пройдет в субботу в калифорнийском Инглвуде. От выступления в нем внезапно отказался представляющий Армению Арман Царукян, сообщивший о травме спины. Вместо него пытаться отнять у Махачева титул чемпиона UFC в легком весе (до 70 кг) будет опытный бразилец Ренату Мойкану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бразилец Ренату Мойкану станет соперников Ислама Махачева

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters Бразилец Ренату Мойкану станет соперников Ислама Махачева

Фото: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports / Reuters

О том, что Арман Царукян отказался от участия в субботнем поединке с Исламом Махачевым в рамках турнира UFC в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде, сообщил в своих соцсетях глава промоушена Дейна Уайт. Из его постов, а также из публикаций на некоторых медиаресурсах, например Red Corner MMA, следует, что Царукян сослался на полученную им травму спины, причиняющую ему «сильные боли».

Эта информация в MMA-сообществе была воспринята как крайне неожиданная по понятным причинам. Дело в том, что последние дни не было никаких признаков того, что Арман Царукян испытывает какие-то проблемы со здоровьем.

Он принимал участие во всех мероприятиях, предшествовавших турниру: в прошедшем в среду медиадне, отведенном для общения спортсменов с журналистами, а также в пресс-конференции в четверг.

Для рейтингов шоу ЧП — сильный удар. Арман Царукян, который в 2019 году уже встречался, будучи совсем молодым бойцом, с Исламом Махачевым и проиграл ему в довольно упорной борьбе, рассматривался экспертами как очень опасный противник для россиянина, сейчас располагающегося на первом месте в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Сам Махачев, несмотря на инцидент, в октагон выйти сможет. Промоушен оперативно нашел претенденту замену. Ею стал опытный бразилец Ренату Мойкану.

В калифорнийском турнире он должен был драться с известным американцем Бенеилом Дариюшем, поэтому находится в хорошем тонусе. Мойкану 35 лет, и он попал в UFC еще в середине прошлого десятилетия. В карьере Мойкану, отличного борца, имеющего богатый арсенал приемов, были удачные поединки. Но их разбавил ряд поражений от звезд смешанных единоборств, таких как Жозе Алду, Рафаэль Физиев и Рафаэль дос Аньос. Сам Ислам Махачев внешне спокойно отнесся к замене соперника, сказав, что «чемпионы оппонентов не выбирают».

Состав второго центрального поединка турнира остался без изменений. Он тоже чрезвычайно важен для России. В нем отечественный боец Умар Нурмагомедов попробует отнять чемпионский титул в категории до 61 кг у грузина Мераба Двалишвили.

Алексей Доспехов