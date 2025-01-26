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Коммерсантъ FM
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Усманское владычество

Российский чемпион продлил победную серию в кровавом бою

Известный российский боец Усман Нурмагомедов провел один из самых ярких поединков последних месяцев в смешанных единоборствах (MMA). В полном драматизма, крови и интересных сюжетных поворотов матче за звание чемпиона в легком весе (до 70 кг) по версии Bellator, второго после UFC по значимости промоушена в MMA, который теперь, после завершения слияния с другой компанией — PFL, прекращает существование, он победил ирландца Пола Хьюза. Ход боя и скромность преимущества Нурмагомедова на судейских картах прозрачно намекают на неизбежность повторной встречи соперников.

Усман Нурмагомедов (справа) и Пол Хьюз могут скоро снова сойтись в бою

Усман Нурмагомедов (справа) и Пол Хьюз могут скоро снова сойтись в бою

Фото: ALI HAIDER / EPA / ТАСС

Усман Нурмагомедов (справа) и Пол Хьюз могут скоро снова сойтись в бою

Фото: ALI HAIDER / EPA / ТАСС

В случае c поединком, который прошел в Дубае, нужно для начала правильно понять его статус, что на самом деле не так уж просто. Человек, не посвященный в тонкости устройства вселенной MMA, мог бы удивиться, увидев его вывеску. С одной стороны, он проходит в рамках турнира PFL Road to Dubai Champions Series, то есть под эгидой промоушена PFL. С другой, все пишут, что на кону — чемпионское звание Bellator. Но ошибки и противоречия никакого нет.

Bellator долго был вторым по значимости промоушеном в смешанных единоборствах. Более того, иногда его состав не слишком уступал составу первого — UFC. И некоторые российские звезды предпочитали именно Bellator. Усман Нурмагомедов, двоюродный брат легенды MMA Хабиба Нурмагомедова и брат родной Умара Нурмагомедова, неделю назад уступившего грузину Мерабу Двалишвили в бою за звание чемпиона UFC в категории до 61 кг,— один из примеров. Успехи в Bellator превратили его в большую знаменитость.

Но в 2023 году состоялась сделка, которая ландшафт смешанных единоборств довольно существенно изменила. Относительно молодой промоушен PFL, быстро накопивший амбиции и финансовую мощь, приобрел Bellator вместе со всеми его спортсменами, решив стать полноценным конкурентом UFC. Некоторое время, в «переходный» период, проданная организация еще вела как бы более или менее независимое существование, продолжая разыгрывать свои титулы. И как раз дубайским шоу процесс слияния завершился. Bellator больше не будет, а его чемпионы продолжат выступления под эгидой PFL.

И Усман Нурмагомедов, для которого эта победа была 19-й подряд в профессиональной карьере, при полном отсутствии осечек, безусловно, останется в списке его самых ценных активов. Тем более после такого поединка.

2025 год только начался, но ESPN уверенно назвал этот матч кандидатом на признание лучшим в нем. И прогноз не резал слух, потому что восторгались им и регулярно вскакивавшие в экстазе со своих кресел зрители, и матерые бойцы — такие как Дастин Пуарье, Конор Макгрегор, Белал Мухаммад.

Действительно, в нем всякого интересного, цепляющего глаз было до края и даже через край. В том числе неординарных сюжетных поворотов. По первому раунду можно было решить, что Нурмагомедов без проблем возьмет верх над Полом Хьюзом: тот ведь, кажется, не знает, как справиться с этим адским миксом из смертельно опасных ударов всеми возможными способами — руками, ногами. Но во втором уже ирландец, только что на фоне россиянина смотревшийся бойцом из низшей лиги — просто смелым и упрямым, но с дефицитом класса, пробил так, что заставил оппонента ловить баланс, а еще грамотно защитился от тейкдауна.

Потом страсти накалились до предела. Войдя в раж, Усман Нурмагомедов обеспечил Полу Хьюзу состояние, предельно близкое к нокауту. Но попал он чересчур явно ниже пояса, и рефери Майк Белтран снял с чемпиона очко. Зато, пережив конфуз, Нурмагомедов принялся демонстрировать во всей красе борцовские навыки. А Хьюза все это, судя по всему, лишь заводило, и он жестко отвечал.

В четвертом раунде очередной обмен вылился в столкновение головами. Лицо Хьюза залила кровь, сквозь которую все равно была видна дьявольская улыбка, а Нурмагомедова, прежде чем ему разрешили вернуться на площадку, пришлось осматривать врачу.

Вернувшись, он повалил ирландца на настил и мучил его до окончания предпоследнего раунда, чтобы в последнем вновь ринуться в рубку.

Судейского вердикта с надеждой ждали обе стороны. Нурмагомедов чувствовал себя победителем, а Хьюз не сомневался, что и у него есть шанс. Выигрыш достался чемпиону. Но на одной из трех карт значилась ничья, а на двух остальных — небольшой перевес россиянина, 48:46. А его скромность вкупе с исключительным характером боя заставили экспертов того же ESPN без колебаний предположить, что вскоре Нурмагомедов и Хьюз пересекутся снова — уже в поединке с более четкой афишей.

Алексей Доспехов

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