Деньги превращаются в пар

Апелляционная инстанция подтвердила решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего группе компаний «Компьюлинк» во взыскании 438 млн руб. с администрации Котовска. Структура ГК и городские власти в 2017 году заключили концессию на строительство и эксплуатацию шести котельных. Проект оценивался в 500 млн руб., из них концессионер вложил 200 млн, остальное предоставил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. «Компьюлинк» потребовал расторжения концессии и компенсации выпавших доходов из-за неверного расчета по выпуску энергии. Параллельно компания взыскивает с мэрии Тамбова 285 млн из-за расторжения другой концессии. Процессы идут на фоне рассмотрения уголовного дела о хищениях 119 млн на проекте в Котовске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Структуре «Компьюлинка» отказано в расторжении концессии на строительство котельных в Котовске

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Структуре «Компьюлинка» отказано в расторжении концессии на строительство котельных в Котовске

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, которая отказала структуре ГК «Компьюлинк» ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» в расторжении концессии на строительство котельных в Котовске Тамбовской области и взыскании с властей 438,3 млн руб. Это следует из судебной документации.

«Компьюлинк» потребовал расторгнуть договор и вернуть ему средства в ноябре 2023 года. Изначально речь шла о взыскании 412,9 млн руб., однако компания уточнила требования до 438,3 млн. В эту сумму концессионер оценил свои незапланированные расходы. По его мнению, он исполнил все обязательства по строительству шести котельных общей мощностью 89,8 МВт, вложив в них 201,5 млн руб. собственных средств и эксплуатируя их «в установленном порядке». Вместе с тем, отметили в компании, ежегодно фиксировалось отклонение фактического объема полезного отпуска от планового и, как следствие, недополучение планируемой при заключении концессии выручки.

Однако арбитражный суд Тамбовской области встал на сторону властей, указав, что «Компьюлинк» завысил стоимость строительства, а регион учитывал его выпадающие доходы в размере 28,6 млн руб. за 2018–2021 годы. Также, отметила первая инстанция, при расчете компенсации компания включила сумму процентов по займам, несмотря на то что в утвержденных тарифах на тепловую энергию не учитываются ее инвестиционные займы и затраты на их обслуживание: «Применяемая обществом при расчете методика не утверждена действующим законодательством». Кроме того, мэрия Котовска актуализировала схему теплоснабжения, поддержав действия «Компьюлинка» по изменению концессии. Однако, отметили в суде, компания не подготовила и не направила для согласования проект соглашения.

Весной 2022 года отменить концессию хотела региональная прокуратура, по мнению которой ее в 2017 году не подписал тогдашний губернатор Александр Никитин как третья сторона. Однако суды трех инстанций отказали надзорному ведомству со ссылкой на истекший срок давности иска.

В прошлом году мэрия Котовска и областная прокуратура подтвердили в двух инстанциях взыскание с концессионера 111,6 млн руб. неосновательного обогащения. Кассационную жалобу «Компьюлинк» пока не подавал. Эту же сумму город должен вернуть Фонду содействия реформированию ЖКХ, который выделил на строительство котельных 300 млн руб.

Параллельно арбитражный суд рассматривает иск «Компьюлинка» о взыскании с мэрии Тамбова 285,2 млн руб. за досрочное расторжение концессии на объекты теплоснабжения и горячего водоснабжения Цнинского сельсовета. Это соглашение предусматривало 350 млн инвестиций, но власти отметили, что работ было выполнено только на 151 млн. Договор был разорван прошлой весной. Очередное заседание по взысканию назначено на начало февраля.

В сентябре 2023 года до суда дошло уголовное дело о хищении топ-менеджерами «Компьюлинка» Олегом Поповым и Юрием Данилюком, их партнером Юрием Чернышовым и бывшим тамбовским вице-губернатором Игорем Кулаковым 119 млн руб. при реализации котовского проекта. В прошлом году Юрий Чернышов скончался, а Юрий Данилюк и Игорь Кулаков подписали контракты на участие в спецоперации. Дело Олега Попова было передано из Тамбова в Москву.

«Как видно из решения суда первой инстанции и апелляционного определения, “Компьюлинк” потребовал в суде расторжения договора, ссылаясь на четыре основания, предусмотренные в нем. Также было заявлено требование о взыскании убытков, вытекающих из расторжения договора. Суды последовательно разобрали каждое из оснований и пришли к выводу, что документ необходимо сохранить, так как ни один аргумент концессионера не подтвердился»,— отметил управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

По его мнению, вынесенные по делу судебные акты являются законными и обоснованными, не имея оснований для отмены.

В России концессии в инфраструктуре не очень эффективны по ряду причин, считает управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко. «Государственные органы не всегда учитывают интересы бизнеса, часто происходит отклонение от обязательств с их стороны: закупаются меньшие объемы, неохотно пересматриваются ценовые условия, что нередко приводит к убыткам концессионера. В нынешних условиях содержание активов стало еще более сложным из-за высокой стоимости заемных средств. В результате концессия сегодня — это крайне непредсказуемый инструмент для бизнеса»,— резюмировал юрист.

Александр Прытков, Анна Швечикова