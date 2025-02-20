Центризбирком свел дебет с кредитом

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии 19 февраля обнародовала официальные данные о количестве избирателей, на основании которых будет проводиться нарезка одномандатных округов к предстоящим в 2026 году выборам в Госдуму. По состоянию на 1 января 2025 года их оказалось 111 562 942, что почти на полмиллиона меньше, чем в середине прошлого года (112 027 526 человек на 1 июля 2024-го). В результате перераспределение округов между старыми и новыми регионами пройдет по наименее жесткому сценарию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центризбиркома Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Центризбиркома Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основные изменения, по словам Эллы Памфиловой, произошли в четырех новых регионах. Число учитываемых ЦИКом избирателей в Донецкой народной республике (ДНР) за полгода сократилось с 1,9 млн до 1,6 млн, в Луганской народной республике (ЛНР) — с 1,6 млн до 1,2 млн, в Херсонской области — с 422 тыс. до 381 тыс., и только в Запорожской области оно немного выросло — с 441 тыс. до 446 тыс. человек. Изменения объясняются тем, что в региональный регистр избирателей, формировавшийся с учетом требований к нарезке думских округов, граждан включали лишь при наличии в паспорте отметки о регистрации по месту жительства, пояснила председатель ЦИКа. Незарегистрированные или еще не получившие российский паспорт жители этих субъектов РФ имеют право голосовать на выборах в региональные законодательные органы и на выборах в Госдуму по партийным спискам. Поэтому они были учтены в статистике избирателей на 1 июля 2024 года. Однако при определении схемы одномандатных округов эти граждане не учитываются, так как регистрация по месту жительства в пределах округа у них отсутствует.

В итоге, по предварительным подсчетам ЦИКа, новые регионы получат в общей сложности семь мажоритарных мандатов (три — ДНР, два — ЛНР, по одному — Херсонская и Запорожская области). Также на один дополнительный мандат могут рассчитывать Москва (которую в Думе будут представлять 16 одномандатников), Московская область (12) и Краснодарский край (9). Соответственно, в десяти регионах количество округов сократится на один, в их числе — Алтайский край, Ростовская, Волгоградская и Воронежская области (см. карту). Это предварительные расчеты, но все определяет «строгая арифметика», поэтому меняться уже практически ничего не будет, отметила Элла Памфилова. В то же время ЦИК продолжает работу по определению границ округов внутри регионов и предполагает завершить ее не позднее апреля, добавила она.

Напомним, что в основе формулы, по которой рассчитывается число округов для каждого региона, лежит так называемая единая норма представительства избирателей. Она определяется делением их общего количества на число мажоритарных округов (всего их 225). Регионы, где число избирателей меньше нормы представительства, получают по одному округу, остальные распределяются между оставшимися субъектами с учетом количества избирателей. В 2015 году, когда утверждалась предыдущая нарезка округов, в России было 109 902 583 избирателя, а норма представительства составляла 488 455 человек. В 2025 году она увеличилась до 495 835 человек, в то время как численность населения в некоторых регионах сократилась. Исходя из предварительных расчетов, которые делались на основании данных за прошлый год, в новых регионах могло появиться до девяти округов, а число потерявших по одному округу субъектов могло вырасти до 12, однако последние цифры по новым регионам изменили этот расклад. Например, все семь округов сохранила Свердловская область, хотя до последнего момента это оставалось под вопросом.

Традиционно учет избирателей ведется только на основании данных миграционной службы о постоянной регистрации, объясняет электоральный юрист Олег Захаров. Однако, отмечает он, в новых регионах поначалу право голосовать признавали за всеми жителями, потому что четко определить прописку часто было невозможно. Со временем прошла паспортизация, и избирателей «привели к общероссийскому знаменателю», их стали считать только по факту постоянной регистрации. В результате из списка «выпали» те, кто не успел получить прописку, отсюда и некоторая «убыль» избирателей, указывает эксперт. Впрочем, по закону на территориях, где действует военное положение (а это все четыре новых субъекта РФ), избирательная комиссия с разрешения ЦИКа по-прежнему может устанавливать специальный порядок голосования, напоминает господин Захаров.

Анастасия Корня