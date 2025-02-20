Бумаги хватит надолго

Председатель ЦИКа Элла Памфилова заявила 19 февраля, что в ближайшей перспективе в российских регионах не произойдет замены «бумажного» голосования полностью электронным. Такие опасения высказывались в связи с недавно внесенными в Госдуму группой сенаторов и депутатов поправками к избирательному законодательству, отметила она. Однако предложенные изменения лишь закрепляют на федеральном уровне норму, уже действующую в Москве, пояснила глава ЦИКа. Напомним, осенью 2024 года на выборах в Мосгордуму основным видом волеизъявления считалось электронное (дистанционно или через терминалы на участках), а проголосовать бумажными бюллетенями можно было только по специальному заявлению (его нужно было заранее подать в избирком, но бюллетени выдавали и тем, кто написал такое заявление прямо на участке).

Действующее законодательство и сейчас позволяет проводить электронное голосование вместо бумажного, подчеркнула госпожа Памфилова,— на этом основании в регионах применялись около тысячи комплексов электронного голосования (КЭГ). Однако полностью добиться технического переоснащения участков удалось только Москве, а другие регионы «в ближайшие лет пять точно» не смогут пойти по этому пути — хотя бы из-за нехватки финансовых средств, требующихся на установку КЭГов и разработку платформы, считает глава ЦИКа. «Мы продолжаем работать с Москвой, мы смотрим, насколько именно они могут осовременивать традиционные избирательные участки. Более того, может, мы будем и вынуждены идти в этом направлении, если будут введены электронные паспорта, но пока эта работа находится в зачатке»,— заявила Элла Памфилова. Так что на век нынешних партий перспектива полной замены бумаги электронным голосованием «не просматривается», успокоила участников избирательного процесса председатель ЦИКа.

Анастасия Корня