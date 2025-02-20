Следователям и дознавателям могут разрешить блокировать денежные операции на десять дней

Замминистра внутренних дел Андрей Храпов на форуме «Кибербезопасность в финансах» 19 февраля предложил позволить следователям и дознавателям во внесудебном порядке на десять дней блокировать сомнительные денежные операции. В целом ЦБ поддерживает идею, но «есть возражения по дознавателям», уточнил Андрей Храпов. Изменения предложено внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее в декабре правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала разработанное МВД предложение, которое позволяет следователям и дознавателям замораживать банковские счета граждан на срок до десяти дней без судебного постановления.

Основная цель законопроекта — ускорить раскрытие киберпреступлений и мошеннических действий, предоставляя оперативный доступ к данным о финансовых операциях. Это необходимо, поскольку получение нужной информации от банков, как правило, занимает продолжительное время.

В 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд руб., заявил господин Храпов. Всего в 2024 году МВД зарегистрировало 765 тыс. преступлений, из них 486 тыс. были онлайн-мошенничеством. В общей сложности от рук кибермошенников в 2024 году пострадали 448,9 тыс. человек (в 2023 году — 448,5 тыс.), рассказал он.