Резаи передал Путину сообщение от верховного лидера Ирана Хаменеи
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Он передал сообщение от аятоллы Моджтабы Хаменеи, передает IRIB. Содержание не раскрывается.
Встречу иранского чиновника и российского президента не анонсировали. 2 ноября они по телефону обсуждали Ближний Восток, Западную Азию и стратегическое сотрудничество. До этого Владимир Путин встречался с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Москве во время саммита Форума стран — экспортеров газа.
Моджтаба Хаменеи — сын Али Хаменеи, который погиб в первый день операции США и Израиля против Ирана. Сам он получил тяжелые ранения и с марта не появлялся на публике. Полномочия по ведению переговоров с США господин Хаменеипередал правительству Ирана.