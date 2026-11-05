Слова «нишевый» и «воздухан» вошли в шорт-лист «Слова года — 2026»
«Грамота.ру» представила шорт-лист акции «Слово года — 2026». Из более чем 500 претендентов были отобраны десять недавно вошедших в язык слов, которые сейчас наиболее часто встречаются в поисковых запросах, блогах и медиа.
В топ-10 нынешнего года вошли «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент», «иишка», «прайм-эра», «дофаминовый», «нишевый», «воздухан» и «тревожник». Именно эти слова, по мнению лингвистов Грамоты, «попадают в нерв времени и отражают лингвистические, идеологические и культурные тенденции года».
На портале подчеркивают, что главный языковой тренд-2026 вызван приходом в повседневную жизнь искусственного интеллекта: пять из десяти слов шорт-листа имеют прямое отношение к ИИ.
«Слово года» — ежегодная акция портала «Грамота.ру». Ее цель — «выявить и отметить слова и выражения, которые наиболее ярко отражают актуальные языковые и общественные тренды». В предыдущие три года словом года последовательно назначались «нейросеть», «вайб» и «зумер». Победитель 2026 года будет объявлен 9 декабря.