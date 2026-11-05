Слова «нишевый» и «воздухан» вошли в шорт-лист «Слова года — 2026»

«Слово года» — ежегодная акция портала «Грамота.ру». Ее цель — «выявить и отметить слова и выражения, которые наиболее ярко отражают актуальные языковые и общественные тренды». В предыдущие три года словом года последовательно назначались «нейросеть», «вайб» и «зумер». Победитель 2026 года будет объявлен 9 декабря.