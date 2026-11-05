Вирус Достоевского

И Цыпкину даже не надо закрывать глаза, чтобы увидеть на сцене вместо президиума черно-белую декорацию баденского вокзала (и Европы как таковой). Там Феденька Достоевский (опять тот же Филипп Янковский) то все кается перед женой Анечкой (Мария Смольникова), то чувствует себя униженным кельнером с «колбасной душой», то выслушивает нотации Ивана Тургенева (Геннадий Смирнов), западника в белых носочках. То — феерический эпизод — взгромождается с ногами на стул в Дрезденской галерее, чтобы вглядеться в «Сикстинскую Мадонну» Рафаэля. Противный, несчастный, вредный, трогательный и жалкий, как чемодан без ручки.