Во время освобождения села Свердликово в Суджанском районе Курской области тульские десантники получили контроль над дорогой Суджа — Рыльск. Как рассказали в Минобороны, это произошло после огневого поражения украинских формирований авиацией, артиллерией и БПЛА.

В дальнейшем вместе со штурмовиками 56-го гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии десантники продолжили штурм села. Они поразили украинских боевиков, находившихся в укрытиях и подвалов домов. А затем овладели западной и восточной частями населенного пункта соответственно. «ВСУ подвезли резервы, часть из которых была уничтожена ударами артиллерии и БПЛА, и, понимая значимость Свердликова в обороне Суджи, пытались удержать населенный пункт, но им это не удалось. Часть боевиков была уничтожена, а другая — взята в плен»,— рассказали в оборонном ведомстве.

Бои в Курской области идут с 6 августа 2024 года. За последние сутки ВСУ лишились более 510 солдат, с начала вторжения — свыше 62 тыс. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» освободили Свердликово 17 февраля.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова