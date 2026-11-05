«Одиссея» Нолана обеспечила IMAX рекордную квартальную выручку
Фильм Кристофера Нолана «Одиссея» стал самым кассовым релизом IMAX за всю историю компании. Он обеспечил ей рекордную выручку в третьем квартале текущего года.
Выручка IMAX за отчетный период выросла на 64% год к году и составила $175 млн. Прибыль увеличилась на 400%, до $117 млн. Скорректированная прибыль на акцию составила $2,27. Это на 370% выше аналогичного показателя прошлого года.
Компания сообщила также о рекордных кассовых сборах по всему миру — $712 млн (рост на 90%). При этом на фильм господина Нолана приходится $550 млн.
Прежний рекорд среди релизов компании удерживал вышедший в 2009 году фильм «Аватар» Джеймса Кэмерона, собравший $271 млн. Другими кассовыми фильмами были «Человек-паук: Новый день» Дестина Креттона, «Обитель зла» Зака Креггера и повторный показ фильма братьев Руссо «Мстители: Финал».