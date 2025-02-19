Мелони: папа Франциск бодр и сохраняет чувство юмора

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони навестила папу римского Франциска, который проходит лечение от пневмонии в римской клинике Агостино Джемелли. По словам итальянского премьера, папа сохраняет «бодрость и внимательность».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Remo Casilli / Reuters Папа римский Франциск

Фото: Remo Casilli / Reuters

«Мы, как всегда, шутили. Он не утратил своего пресловутого чувства юмора»,— приводит пресс-служба правительства слова госпожи Мелони. От имени правительства и всей Италии она пожелала понтифику скорейшего выздоровления.

Папу Франциска госпитализировали на прошлой неделе. Вчера Reuters сообщило, что у понтифика двусторонняя пневмония. Врачи оценивают картину как «сложную». Папа отменил все запланированные мероприятия до конца недели.

Сегодня СМИ сообщили, что швейцарские гвардейцы, официальная охрана папы, начали репетировать его похороны. В гвардейском корпусе введен комендантский час. По сообщению Politico понтифик заявил, что «может не справиться в этот раз».