Ватикан сообщил об ухудшении состояния папы Франциска
Пресс-служба Святого престола сообщила сегодня, 17 февраля, что респираторная инфекция, приведшая к госпитализации папы Франциска, демонстрирует «сложную клиническую картину», которая требует дальнейшего пребывания понтифика в римской клинике Джемелли. Об этом итальянское агентство Ansa сообщило сегодня, 17 февраля, со ссылкой на официального представителя Ватикана Маттео Бруни.
Папа римский Франциск
Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters
По словам Маттео Бруни, результаты проведенных в течение последних дней анализов показали, что у 88-летнего главы Римско-католической церкви выявлена «полимикробная инфекция дыхательных путей». Это потребовало изменения в лечении. В заявлении представителя Ватикана не говорится, сколько еще времени папа Франциск проведет в больнице. Отмечается только, что тяжесть симптомов «потребует адекватного (по времени.— "Ъ") пребывания в клинике».
Папа Франциск был госпитализирован в минувшую пятницу, и тогда его состояние оценивалось как стабильное. По совету врачей он не принял участия в воскресной молитве в Ватикане, ограничившись передачей письменного заявления. Во вчерашнем сообщении пресс-службы Ватикана говорилось о некотором улучшении состояния понтифика.