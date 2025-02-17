Ватикан сообщил об ухудшении состояния папы Франциска

Пресс-служба Святого престола сообщила сегодня, 17 февраля, что респираторная инфекция, приведшая к госпитализации папы Франциска, демонстрирует «сложную клиническую картину», которая требует дальнейшего пребывания понтифика в римской клинике Джемелли. Об этом итальянское агентство Ansa сообщило сегодня, 17 февраля, со ссылкой на официального представителя Ватикана Маттео Бруни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Папа римский Франциск

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

По словам Маттео Бруни, результаты проведенных в течение последних дней анализов показали, что у 88-летнего главы Римско-католической церкви выявлена «полимикробная инфекция дыхательных путей». Это потребовало изменения в лечении. В заявлении представителя Ватикана не говорится, сколько еще времени папа Франциск проведет в больнице. Отмечается только, что тяжесть симптомов «потребует адекватного (по времени.— "Ъ") пребывания в клинике».

Папа Франциск был госпитализирован в минувшую пятницу, и тогда его состояние оценивалось как стабильное. По совету врачей он не принял участия в воскресной молитве в Ватикане, ограничившись передачей письменного заявления. Во вчерашнем сообщении пресс-службы Ватикана говорилось о некотором улучшении состояния понтифика.

Виктор Буй