Совет Думы рассмотрит вопрос лишения Юрия Напсо депутатских полномочий

Совет Госдумы рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции ЛДПР Юрия Напсо. Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комиссия по регламенту подготовила соответствующие предложения, касающиеся неисполнения депутатом обязанности лично присутствовать на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде досрочного прекращения депутатских полномочий. Отмечается, что комиссии по мандатным вопросам и по вопросам депутатской этики поддержали это предложение.

Юрий Напсо занимает пост депутата Государственной думы Федерального собрания РФ с 2021 года, представляя интересы Краснодарского края и Ростовской области. Он является первым заместителем председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.

В октябре 2024 года Центральный районный суд Сочи, по иску Генпрокуратуры, обратил в пользу государства имущество, которым, как утверждается, владели господин Напсо и аффилированные с ним лица. Речь идет о долях в компаниях ООО «Национальная топливная компания», ООО «Кубаньойл» и ООО «Сочипетрол», а также о недвижимости, автозаправочных станциях и земельных участках в Сочи. Депутат подал апелляцию, заявив, что информация о принадлежности ему этих активов является ошибочной.

Алина Зорина