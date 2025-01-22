Более 200 осужденных по делу 6 января вышли на свободу после помилования Трампа

Более 200 человек, осужденных по делу о захвате Капитолия 6 января 2021 года, вышли на свободу к утру 22 января по местному времени, сообщает AP со ссылкой на официальных лиц. В первый день президентства 21 января Дональд Трамп помиловал всех 1,5 тыс. человек, проходивших фигурантами по делу.

Помимо освобождения осужденных за участие в захвате Капитолия и за нападения на полицейских, как отмечает агентство, судьи начали отклонять «десятки ожидаемых дел» по этому случаю после решения Дональда Трампа.

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на выборах США 2020 года, по итогам которых пост президента достался Джо Байдену. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание.

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