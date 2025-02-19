Bloomberg: на Украине нет редкоземельных элементов

«У Украины нет каких-то запасов редкоземельных элементов, за которыми так охотится Дональд Трамп»,— утверждает Хавьер Блас, эксперт в области полезных ископаемых, в колонке для агентства Bloomberg. Случай с Украиной — не первая такая ошибка США. В 2010 году было объявлено об обнаружении запасов полезных ископаемых в Афганистане, включая литий. Их стоимость оценивалась в $1 трлн. Данные оказались неверны.

Что же касается Украины, то, говорит господин Блас, речь идет о редкоземельных элементах. При этом, как следует из данных Геологической службы США, Украина даже не входит в список стран с какими-то достойными упоминания запасами этих элементов. «Что на Украине есть — выжженная земля. Чего нет — редкоземельных элементов»,— утверждает эксперт, добавляя, что в стране есть лишь «небольшие шахты по добыче скандия».

По словам господина Бласа, недопонимание в вопросе о редкоземельных элементах началось из-за заявлений украинской стороны: «В отчаянной попытке привлечь Трампа на свою сторону они совершили ошибку, представляя в ноябре прошлого года "план победы", в котором все время завышали потенциал своей страны в том, что касалось полезных ископаемых. Скоро они потеряли контроль над этим нарративом».

В начале февраля президент Трамп заявил о том, что Украина обладает огромными запасами редкоземельных элементов, а позже предложил сделку: помощь в обмен на редкоземельные элементы. Позже была названа и сумма — $500 млрд. Однако, говорит эксперт, проблема в том, что во всем мире в год добывается таких элементов примерно на $15 млрд.

Виктор Буй