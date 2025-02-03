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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп предложил Украине менять редкоземельные металлы на помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заключить соглашение с Киевом, согласно которому Украина будет получать американскую помощь в обмен на поставку редкоземельных металлов. Он добавил, что Соединенные штаты передают Украине необходимое оборудование и технику.

«Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами»,— сказал Дональд Трамп журналистам (цитата по AFP).

Как добавил президент США, Вашингтон направил на помощь Киеву почти на $200 млрд больше, чем Европа. Он также уточнил, что власти Украины готовы предоставить гарантии передачи редкоземельных металлов.

Разработка редких минералов на Украине совместно с США входит в «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, который тот представил Дональду Трампу в 2024 году. В офисе украинского президента сообщали, что речь идет о месторождениях лития и титана.

Подробнее — в материале «Ъ» «По ком звонит Дональд Трамп».

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