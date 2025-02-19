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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал правнучку Чкалова за отсутствие маркировки иноагента

Таганский суд Москвы рассмотрел административное дело правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана иноагентом). Ее признали виновной в нарушении ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (создание и распространение контента без указания статуса иноагента) и оштрафовали на 45 тыс. руб.

Дарья Богданова (признана иноагентом)

Дарья Богданова (признана иноагентом)

Фото: @vonema

Дарья Богданова (признана иноагентом)

Фото: @vonema

В апреле 2024 года в отношении Дарьи Богдановой (признана иноагентом) возбудили уголовное дело о призывах к терроризму после ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан иноагентом). В мае того же года МВД объявило ее в розыск.

Летом Минюст внес Дарью Богданову в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, она распространяла фейки и выступала против специальной военной операции России на Украине. В октябре правнучка Чкалова (признана иноагентом) была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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