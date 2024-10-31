Правнучку советского летчика Чкалова внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес правнучку советского летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову (признана иноагентом) в перечень террористов и экстремистов, следует из информации на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Богданова (признана иностранным агентом)

Фото: @vonema Дарья Богданова (признана иностранным агентом)

Фото: @vonema

В июле Минюст внес Дарью Богданову в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, она «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях», а также выступала против специальной военной операции России на Украине. В мае МВД объявило ее в розыск. В апреле в отношении Дарьи Богдановой (признана иноагентом) возбудили уголовное дело о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).