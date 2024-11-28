Против правнучки летчика Чкалова возбудили дело после интервью иноагенту Кашину

Уголовное дело о призывах к терроризму против правнучки советского летчика Валерия Чкалова Дарьи Богдановой (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов) было возбуждено после ее интервью журналисту Олегу Кашину (признан иноагентом). Об этом говорится в материалах дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дарья Богданова (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов)

Фото: @vonema Дарья Богданова (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов)

Фото: @vonema

«Реализуя свой преступный умысел, Богданова Д. А. (признана иноагентом.— "Ъ") не позднее 30 января 2024 года, находясь за пределами Российской Федерации, дала интервью Кашину О. В. (признан иноагентом), в ходе которого сделала публичные заявления, содержащие совокупность... признаков оправдания практики насильственного воздействия на институты федеральной власти с целью смены действующей российской власти»,— приводит ТАСС фрагмент одного из документов.

В июле Минюст внес Дарью Богданову в реестр иностранных агентов. По информации ведомства, она «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях», а также выступала против специальной военной операции России на Украине. В мае МВД объявило ее в розыск. В октябре Дарья Богданова (признана иноагентом) была внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.