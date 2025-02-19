Минобороны: ВСУ потеряли свыше 510 человек в Курской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины лишились более 510 солдат на курском направлении, еще один человек сдался в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За тот же период были уничтожены 57 автомобилей, 22 боевые бронированные машины, четыре бронетранспортера, четыре миномета, четыре артиллерийских орудия, три пункта управления БПЛА, две самоходные артиллерийские установки, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО «Ольха», танк, боевая машина пехоты, инженерная машина разграждения, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий поразили украинские формирования в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Махновка, Никольский, Рубанщина и Суджа. Отражены две контратаки ВСУ.

В общий состав потерь вооруженных сил Украины вошли более 62 040 военнослужащих, 2 088 автомобилей, 1 937 боевых бронированных машин, 456 артиллерийских орудий, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров, 111 станций РЭБ, 49 единиц инженерной и другой техники, 49 пусковых установок РСЗО, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, девять транспортно-заряжающих машин, семь РЛС противовоздушной обороны и командно-штабная машина.

Накануне президент Владимир Путин поручил назначить пострадавшим от вторжения курянам ежемесячную выплату в 65 тыс. руб. в дополнение к уже действующей поддержке. По словам главы государства, средства должны начисляться до полного освобождения региона.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова