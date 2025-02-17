Российские войска освободили от ВСУ село Свердликово в курском приграничье

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий отбили у вооруженных сил Украины село Свердликово Суджанского района Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские войска нанесли поражение украинским формированиям в районах курских населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Замостье, Заолешенка, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Локня, Никольский, Рубанщина и Южный. Отражены четыре контратаки ВСУ.

За сутки вооруженные силы Украины лишились в Курской области свыше 300 солдат, еще четверо сдались в плен. Также были уничтожены 23 автомобиля, 15 боевых бронированных машин, четыре танка, три бронетранспортера, три боевых машины пехоты, три самоходные артиллерийские установки и артиллерийское орудие, пусковая установка и радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса, пункт управления БПЛА.

В общий состав потерь Украины вошли более 61 310 военнослужащих, 2 017 автомобилей, 1 901 боевая бронированная машина, 445 артиллерийских орудий, 369 танков, 276 боевых машин пехоты, 222 бронетранспортера, 109 станций РЭБ, 48 пусковых установок РСЗО, 48 единиц инженерной и другой техники, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, восемь транспортно-заряжающих машин, семь РЛС противовоздушной обороны и командно-штабная машина.

На сегодняшнем совещании в правительстве Курской области врио вице-губернатора Андрей Белостоцкий сообщил, что в регион поступило 959 млн руб. на компенсации за аренду жилья вынужденным переселенцам. На прошлой неделе стало известно, что кабмин направит на эти цели 1,3 млрд руб. из своего резервного фонда.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова