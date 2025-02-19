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обновлено 09:16

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 февраля

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:14. На прошлой неделе в Белгородской области провели 1,5 тыс. занятий в школах в рамках Дней безопасности. Сотрудники МЧС, скорой помощи, бойцы самообороны, учителя проверили готовность детей к поведению в стрессовой ситуации и оценили качество укрытий, действия учителей, воспитателей, наставников в случае сложных ситуаций, их готовность оказывать скорую неотложную помощь. «Эту работу, конечно, мы будем продолжать и дальше, понимаем, что обстановка пока еще далека от спокойствия, и мы, взрослые, должны подготовить наших детей к самым сложным ситуациям»,— рассказал губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

9:16. Оперштаб Курской области: ракетную опасности отменили в регионе.

9:03. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

7:07. РСЧС: в Белгородской области объявили отбой опасности атаки БПЛА, объявленной в 20:48 18 февраля.

7:05. В Воронежской области отменили режим угрозы атаки дронов, введенный в 20:59 18 февраля. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 18 февраля

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