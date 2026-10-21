В «Роскосмосе» рассказали о работе РФ и Китая по исследованию Луны и Марса

Россия и Китай также работают над проектом Международной научной лунной станции (МНЛС). В него входят еще 14 других государств и две международные организации. России отведена одна из главных ролей в реализации проекта — создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции, отметил господин Баканов.