В «Роскосмосе» рассказали о работе РФ и Китая по исследованию Луны и Марса
Россия и Китай обсуждают совместную работу в космосе по трем направлениям, в том числе по исследованию Марса и Луны. Об этом сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
«У нас совместная лунная миссия "Чанъэ-7". Также мы начинаем совместную марсианскую миссию — изготовление приборов и техники для изучения Марса»,— сказал господин Баканов журналистам. Кроме того, страны планируют объединить возможности российской спутниковой системы ГЛОНАСС и китайской BeiDou для повышения точности навигации.
Россия и Китай также работают над проектом Международной научной лунной станции (МНЛС). В него входят еще 14 других государств и две международные организации. России отведена одна из главных ролей в реализации проекта — создание ядерной энергетической установки для электроснабжения станции, отметил господин Баканов.