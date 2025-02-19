Gucci зарегистрировала свой бренд в России

Компания Guccio Gucci зарегистрировала товарный знак Gucci в России. Компания подала заявку на регистрацию бренда еще в июне 2023 года, Роспатент одобрил ее 18 февраля, следует из данных реестра службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Товарный знак зарегистрирован по 13 классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации товарных знаков (МКТУ), что позволяет производить и продавать под этим брендом платья, сумки, обувь, нижнее белье, спортивные товары, верхнюю одежду, парфюм. Кроме прочего компания зарегистрировалась по классу №43, который связан с приготовлением еды и напитков, и это позволяет компании создавать кулинарные скульптуры, украшать торты, заниматься прокатом передвижных строений и прокатом роботов для приготовления напитков, следует из данных Роспатента.

Французский конгломерат Kering, который владеет Gucci, после начала СВО закрыл свои магазины в стране на неопределенный срок. Кроме Kering свои бутики закрыли LVMH в целом, а также Richemont, Chanel, Prada.

В феврале креативный директор Gucci Сабато де Сарно покинул компанию. Аналитики считают, что Gucci приняла это решение в связи с падением популярности — продажи Gucci за 2024 год снизились на 23%. Новым креативным может стать Эди Слиман.

Подробности — в материале «Ъ FM».