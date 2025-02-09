Gucci настроился на перемены

Сабато де Сарно покидает пост креативного директора Gucci. Он возглавлял бренд около двух лет. О завершении сотрудничества с ним сообщил сам модный дом. Аналитики связывают решение с падением популярности бренда. В третьем квартале 2024-го выручка Gucci составила €1,6 млрд евро, это на 26% меньше чем годом ранее. Позже показатели продолжили падать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco / File Photo / Reuters Фото: Claudia Greco / File Photo / Reuters

Объявление о смене креативного руководства приурочено к неделе моды в Милане, которую откроет Gucci, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская: «Как говорят аналитики, Сабато де Сарно вменяется то, что ему так и не удалось перезапустить модный дом, а на это возлагались большие надежды. Под "перезапустить" имеется в виду сделать так, чтобы изделия Gucci покупались больше, чтобы выручка была более значимой, чего, собственно говоря, по данным 2024 года не удалось сделать. Но интрига состоит еще и в том, что это заявление было сделано буквально накануне модных сфилат, которые начинаются в Милане 25 февраля, и Gucci будут показывать свои наряды, спроектированные Сабато де Сарно, но эти все показы пройдут уже без него.

Ходят слухи, что новым креативным директором будет Эди Слиман, который несколько месяцев назад покинул пост креативного директора дома Celine и даже успел за это время купить в Милане дом, который находится в непосредственной близости от офиса Gucci. Мода находится в кризисе, как и весь мир. Очень многие модные дома испытывают сложности с продажами. Тут много проблем, не только в том, что креативность отсутствует, и марки все больше становятся похожи друг на друга. Происходит смена структуры трат: люди все меньше тратят на моду и бренды, но при этом больше тратят на путешествия и на рестораны. Эта тенденция прослеживается статистически».

Сабато де Сарно лишь недавно выстроил новую идентичность бренда Gucci, отмечает фэшн-директор MVM Group Лидия Александрова. Она не исключает, что с приходом нового креативного директора модный дом вновь ждут изменения: «Сабато де Сарно только как-то перестроил ДНК бренда и начал собирать какую-то новую клиентуру. Первые коллекции были не самые удачные, а вот третья и четвертая были уже достаточно интересные, со своей айдентикой. Как мы на днях узнали, его ушли. Есть предположение, что на этот пост возьмут нового креативного директора Эди Слимана. Конечно, поменяется все, не только коллекция, вполне возможно, что изменится и сам стиль, и дизайн магазинов. Когда Эди Слиман пришел в Yves Saint Laurent, он убрал имя Yves и сделал из него Saint Laurent. В принципе, конечно, каждый новый креативный директор делает бренд под себя.

С трудностями столкнулся не только модный дом Gucci, насколько мы знаем, в четвертом квартале 2024 года практически все бренды люкс с ними столкнулись, за исключением таких домов как Prada и Chanel, которые продолжают расти. Остальные либо замедлили свой рост, либо даже упали.

Падение продаж связано с общей экономической ситуацией конъюнктуры рынка. Мы знаем, что Китай стал меньше покупать, а это был основной потребитель этого направления».

Сабато де Сарно стремился выпускать коммерчески успешные модели с уклоном в минимализм. Однако сейчас снова растет интерес к более сложным фасонам одежды, отмечает аналитик современной индустрии моды, куратор программ в Британской высшей школе дизайна Розмари Турман: «Сабато оказался в сложной ситуации, потому что, с одной стороны, люкс сейчас находится в очень уязвимом положении, многие бренды теряют прибыль, а, с другой стороны, он пришел с достаточно коммерческим и очень понятным видением бренда после невероятно яркого и самобытного дизайнера.

Профессионалы тоже не благоволили его коллекциям. О том, кто придет в бренд, сказать достаточно тяжело, потому что сейчас много незанятых дизайнеров, и это звезды, например, Джон Гальяно и Джонатан Андерсон, которому пророчат поход в Dior, и Ким Джонс, список полнится. Но тактика конгломерата, которому принадлежит бренд Gucci, немножечко другая. Обычно они берут не работавших на позициях креативных директоров молодых дизайнеров, которые развиваются в рамках бренда».

Продажи снижаются и у других модных брендов. В прошлом году прибыль конгломерата LVMH, в состав которого входят Dior, Louis Vuitton, Givenchy и другие, упала на 17%. По данным The Wall Street Journal, за последние два года клиентская база люксовых брендов сократилась на 10%.

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Ольга Крупеник