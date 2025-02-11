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Коммерсантъ FM
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Продажи Gucci в 2024 году упали на 23%

Французская холдинговая компания Kering, в которую входят такие модные дома, как Yves Saint Laurent, Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen и др., сегодня представила результаты своей деятельности за четвертый квартал и весь 2024 год. Общая выручка группы за год составила €17,2 млрд, что на 12% меньше, чем в 2023 году. Чистая прибыль группы упала на 62%, до €1,1 млрд. Снижение показателей во многом вызвано слабыми продажами бренда Gucci, которые составляют почти половину от всех продаж Kering. По итогам прошлого года продажи Gucci составили €7,65 млрд — это на 23% меньше, чем в 2023 году. У других брендов дела обстоят не так печально: продажи Yves Saint Laurent составили €2,8 млрд, на 9% меньше, чем годом ранее, у Bottega Veneta — €1,7 млрд, на 4% больше, чем годом ранее.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Результаты Kering подтверждают сложную ситуацию, сложившуюся на рынке товаров класса люкс в прошлом году. Проблемы в экономике КНР, от которой в последние годы зависели многие западные люксовые бренды, привели к снижению продаж товаров класса премиум. От этого уже пострадали такие компании, как Burberry, LVMH, Richemont и др. Тем не менее сегодня вечером после публикации отчетности акции Kering не только не просели, но даже прибавили в цене 1,3%. Аналитики объясняют это замедлением спада продаж в конце прошлого года. Это дает им надежду, что в текущем году ситуация может постепенно начать улучшаться.

Евгений Хвостик

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