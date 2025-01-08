Иран ждет удара с неба

В Иране начались масштабные учения по защите объектов ядерной инфраструктуры от ударов с воздуха. Там всерьез воспринимают угрозы Израиля путем нанесения подобных ударов не допустить создания Ираном ядерного оружия. Как стало известно на днях, такую же возможность рассматривают и в Вашингтоне. По мнению советников президента США Джо Байдена, ослабление в результате израильских авианалетов системы ПВО Ирана создает благоприятные условия для того, чтобы раз и навсегда покончить с ядерными программами Исламской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жительницы Тегерана на фоне военного плаката

Фото: Vahid Salemi / AP Жительницы Тегерана на фоне военного плаката

Фото: Vahid Salemi / AP

В стартовавших в Иране учениях задействованы регулярная армия и аэрокосмические силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — наиболее влиятельной в стране военно-политической организации, участвующей в процессе принятия государственных решений. На первом этапе учений подразделения ПВО отработали защиту исследовательского центра в Натанзе (Центральный Иран) — одного из важнейших в стране объектов для обогащения урана. Как сообщило новостное агентство Mehr, аэрокосмические силы КСИР смоделировали возникновение серии угроз в воздушном пространстве и задействовали средства радиоэлектронной борьбы.

По данным западных СМИ, осуществленная Израилем 26 октября 2024 года операция «Дни покаяния», преследовавшая цель уничтожить иранскую систему ПВО, а также предприятия по производству беспилотников и ракет, привела к тому, что Исламская Республика больше не в состоянии эффективно защищать свое воздушное пространство. Впрочем, как сообщил на днях командующий штабом ПВО иранской военной базы «Хатам аль-Анбия» Гадер Рахимзаде, недавно в некоторых стратегически важных районах военное руководство развернуло новую боевую технику, еще «неизвестную противнику».

У Тегерана есть поводы для тревоги. После того как 8 декабря близкие к Турции вооруженные группировки захватили Дамаск, лишив Иран ценного регионального союзника, Израиль разбомбил значительную часть сирийской системы ПВО.

Она рассматривалась Тегераном как передний край обороны от атак со стороны еврейского государства. Теперь израильские военные верстают новые планы массированного удара по иранским ядерным объектам. В Израиле надеются, что официально вступающий 20 января в должность президента США Дональд Трамп без колебаний даст «зеленый свет» на подобную операцию — тем более что будущий хозяин Белого дома недавно сам к этому призывал.

Необходимость превентивного удара по Ирану видят и некоторые представители команды Джо Байдена. Как утверждают источники Axios, члены Совета по национальной безопасности при Белом доме представили американскому лидеру варианты силового решения иранской ядерной проблемы до инаугурации господина Трампа. Некоторые официальные лица, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, считают, что текущее состояние системы ПВО Исламской Республики, а также последние события на Ближнем Востоке повышают шансы на успешный удар по Ирану и снижают вероятность ответных мер.

Публично Тегеран отвергает слухи о стремлении создать собственное ядерное оружие. Так, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна «не имеет абсолютно никаких намерений использовать свой ядерный потенциал в военных целях».

Однако темпы иранских разработок свидетельствуют об обратном. Опубликованный в ноябре 2024 года отчет Международного агентства по атомной энергии демонстрирует, что Исламская Республика получила значительное количество урана, обогащенного до 60%. По состоянию на октябрь, объем накопленного Тегераном материала составил 182,3 кг. Это на 17,6 кг превышает августовские показатели. Для того чтобы этот уран пустить на производство ядерного оружия, его необходимо обогатить до уровня 90%. Международные инспекторы утверждают, что этот путь ничтожно мал и его можно пройти за считаные недели.

Нил Кербелов