Кинотеатры настроились на мир

Российские компании возобновили переговоры с голливудскими студиями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на кинорынке. Информацию подтверждают собеседники “Ъ FM”. Крупнейшие кинокомпании перестали работать с Россией на фоне боевых действий на Украине. Но теперь, когда контакты с США возобновляются на высшем уровне, переговоры начинает и бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О перспективах рассуждает гендиректор российского офиса Comscore Роман Исаев: «Я знаю, что ряд игроков рынка возобновили общение. Но на другом конце провода люди пока не понимают, как им можно отвечать, поэтому это пока первые шаги к возобновлению дискуссий. Наконец-то контакты между Россией и Соединенными Штатами начались на высшем уровне, весь мир с замиранием сердца следит за тем, как будут развиваться события. Естественно, голливудские студии тоже, когда им разрешат, пойдут в этом направлении.

Это было политическое решение, когда им сказали уйти из России, сами они совершенно этого не хотели и потеряли здесь очень много денег. Поэтому если политическая повестка позволит, то возвращение произойдет.

Формат этого возвращения, его сроки и периметр будут обсуждаться игроками рынка, мы надеемся, что это произойдет в каком-то ближайшем будущем. Определенные релизы продолжали продаваться в прошлом году. У нас выходил французский "Граф Монте-Кристо", Global Film смог реализовать на российском рынке "Пчеловода" с Джейсоном Стейтемом. Поэтому ждем новостей и очень надеемся, что крупный западный контент, который нужен российскому зрителю, все-таки вернется в Россию».

В то же время эксперты отмечают несколько препятствий на пути голливудских студий. Во-первых, за время их отсутствия на рынке некоторые кинотеатры начали показывать американские релизы неофициально. Во-вторых, президент подписал указ, по которому выплаты правообладателям из недружественных стран возможны только на спецсчета типа О.

Теоретически эти проблемы можно решить, считает управляющий партнер юридической фирмы Semenov & Pevzner Роман Лукьянов: «Вряд ли это быстрый процесс. Крайне маловероятно, на мой взгляд, что в этом году какая-то серьезная сделка состоится. Что касается препятствий и предсеансовых показов, я не думаю, что эти показы являются проблемой сами по себе, все-таки они носят частный характер, каждая компания здесь вправе самостоятельно решать, как ей с этим взаимодействовать. Есть чисто юридический инструментарий, как на это влиять, это скорее предполагает какую-то дифференциацию относительно того, с кем мейджоры будут готовы вести переговоры, вероятно, о каких-то дополнительных условиях может идти речь, о выплатах, компенсациях и так далее. Но это гипотеза.

Как показала недавняя практика, расчеты — это проблемный момент даже для тех иностранных правообладателей, инкорпорированных в зарубежных юрисдикциях, которые все это время продолжали и продолжают вести напрямую через российских партнеров бизнес в России. Формально этот указ о спецсчетах типа О, конечно, может применяться к расчетам, которые будут необходимы для приобретения каталогов. Но этот вопрос тоже может решаться различными путями. Например, может быть просто удлиненная цепочка приобретения прав на контент, то есть конечное лицо, которое лицензию выдает на территорию России, может находиться в дружественной юрисдикции».

К концу 2022 года библиотеки большинства стримингов впервые сократились. В некоторых случаях уменьшение объема достигало 40%. Уход голливудских студий игроки рынка пытались компенсировать закупкой контента из Турции, Индии и Южной Кореи, а также производством собственных проектов.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов