Жили-были-сняли

Нынешний российский прокат невозможно представить без киносказок собственного производства. В связи с этим обычно говорят то про импортозамещение Голливуда, то про желание зрителя унестись в другие миры, то про особенности господдержки киноотрасли. Но все-таки: почему фильмы на сказочные сюжеты не делали так массово раньше — или делали? Чем привлекают и чем удивляют новые киносказки? И наконец, что обо всем этом думают зрители?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», режиссер Игорь Волошин, 2025

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», режиссер Игорь Волошин, 2025

Фото: Централ Партнершип

В новогодний сезон кассу делали «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь». В течение 2025-го выйдут «Царевна-лягушка», «Сокровища гномов», «Легенды наших предков», «Маша и медведи», «Колотун», «Горыныч», «Сказочные выходные» и кот ученый знает что еще. А следующий год начнется с битвы «Буратино», «Чебурашки-2», «Простоквашино» и «Сивки-Бурки». «Кинопоиск» рапортует, что на ближайшее будущее запланировано около семи десятков кинопроектов сказочной тематики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2024 Фото: Телеканал «Россия 1», START, Yellow, Black & White Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2024 Фото: Телеканал «Россия 1», START, Yellow, Black & White Кадр из фильма «Царевна-лягушка», режиссер Александр Амиров, 2025 Фото: Наше кино, КиноФирма Кадр из фильма «Царевна-лягушка», режиссер Александр Амиров, 2025 Фото: Наше кино, КиноФирма Кадр из фильма «Сокровища гномов», режиссер Александр Бабаев, 2025 Фото: Наше кино Кадр из фильма «Легенды наших предков», режиссер Иван Соснин, 2025 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Легенды наших предков», режиссер Иван Соснин, 2025 Фото: Атмосфера кино Следующая фотография 1 / 7 Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2024 Фото: Телеканал «Россия 1», START, Yellow, Black & White Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2024 Фото: Телеканал «Россия 1», START, Yellow, Black & White Кадр из фильма «Царевна-лягушка», режиссер Александр Амиров, 2025 Фото: Наше кино, КиноФирма Кадр из фильма «Царевна-лягушка», режиссер Александр Амиров, 2025 Фото: Наше кино, КиноФирма Кадр из фильма «Сокровища гномов», режиссер Александр Бабаев, 2025 Фото: Наше кино Кадр из фильма «Легенды наших предков», режиссер Иван Соснин, 2025 Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Легенды наших предков», режиссер Иван Соснин, 2025 Фото: Атмосфера кино

Но это не навсегда. Уже сейчас, глядя на динамику сборов, можно говорить о том, что сказки хоть и в тренде, но привлекают несколько меньшее количество зрителей, чем год или два назад. И даже нынешние сборы достигаются рекордными ценами в праздничные дни: не так уж сложно собрать по 3 млрд, когда билет стоит от 400 до 800 руб. Бить тревогу пока рано, но тенденция волнующая: зритель в кино ходит, но, кажется, все меньше.

Так или иначе мы имеем дело с феноменом, о котором уже сложилось устойчивое, но довольно странное представление. Обобщенно его можно выразить примерно так: после того как из кинотеатров ушел Голливуд, наши стали снимать много сказок, которые приносят кучу денег, потому что Диснея нет, а эскапизм сегодня жизненно необходим. И по отдельности это как будто верно: да, Голливуд (в существенном своем сегменте) и правда ушел, да, сказок стали снимать заметно больше, чем раньше, да, деньги приносят, да, эскапизм порой нужен. Вроде все так, да не все так.

Если бы в 2022 году режиссеры и правда толпой ринулись делать киносказки, то увидели бы мы их на экранах не раньше года 2023-го, а то и 2024-го. Индустриальный цикл — от написания сценария до окончания монтажа — и в самых сжатых сроках не может занимать меньше полугода. Даже главному стахановцу отечественного кинопроцесса, Сарику Андреасяну, нужно время. Первая сказка, выпущенная Кинокомпанией братьев Андреасян, «Домовенок Кузя», дошла до экранов только в декабре 2024 года — спустя больше года от начала подготовки проекта. Будущий хит «По щучьему велению», съемки которого были затеяны в первой половине 2022-го кинокомпанией СТВ по давно написанному сценарию, добрался до проката лишь в конце 2023-го. «Бременских музыкантов», вышедших в январе 2024-го, представляли в Минкульте летом 2022-го с уже более или менее утвержденным актерским составом и творческой группой, а о прилетевшем весной 2024-го «Летучем корабле» писали еще в доковидную эру. Итоги питчингов (презентаций кинопроектов на этапе поиска финансирования.— Прим. ред.) Фонда кино 2019 года говорят сами за себя: в тот сезон анонсировали полнометражные адаптации «Красной Шапочки» и «Щелкунчика», представляли нового «Чука и Гека» и столь же часто, как сегодня, повторяли мантру «сегодня, как никогда, важны семейные ценности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: «Контент-Клуб» Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: Контент-Клуб Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: Контент-Клуб Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: Контент-Клуб Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: Контент-Клуб Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: «Контент-Клуб» Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: Контент-Клуб Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: Контент-Клуб Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: Контент-Клуб Кадр из фильма «Летучий корабль», режиссер Илья Учитель, 2024 Фото: Контент-Клуб

Все не на пустом месте. Еще в конце 2017 года самым кассовым отечественным фильмом в истории российского проката стал «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. Вторая попытка российской «дочки» The Walt Disney Company сделать фэнтези по мотивам русских народных сказок — в отличие от осмеянной и памятной разве что как курьез «Книги мастеров» (2009) — вдруг возымела успех. Фильм и окупил затраты на производство, и породил успешную франшизу, и собрал тогда больше вышедших друг за другом голливудских блокбастеров «Тор: Рагнарёк» и «Лига справедливости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Книга мастеров», режиссер Вадим Соколовский, 2009 Фото: Walt Disney Pictures Кадр из фильма «Книга мастеров», режиссер Вадим Соколовский, 2009 Фото: Walt Disney Pictures Кадр из фильма «Книга мастеров», режиссер Вадим Соколовский, 2009 Фото: Walt Disney Pictures Кадр из фильма «Книга мастеров», режиссер Вадим Соколовский, 2009 Фото: Walt Disney Pictures Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Книга мастеров», режиссер Вадим Соколовский, 2009 Фото: Walt Disney Pictures Кадр из фильма «Книга мастеров», режиссер Вадим Соколовский, 2009 Фото: Walt Disney Pictures Кадр из фильма «Книга мастеров», режиссер Вадим Соколовский, 2009 Фото: Walt Disney Pictures Кадр из фильма «Книга мастеров», режиссер Вадим Соколовский, 2009 Фото: Walt Disney Pictures

Секрет как будто прост — «делов-то, комедийное фэнтези про попаданца в сказочный мир»,— но для этого нужно было рассчитать верные пропорции детского и взрослого, реального и сказочного, комедийного и мелодраматического, локального и универсального, актуального и ностальгического. Сделать так, чтобы зритель воспринял увиденное не как «наш аналог тому-то», а как действительно «наше кино». Тем ироничнее, что в «Последнем богатыре» как раз «нашего» не так много: от «Шрека» и «Стражей Галактики» там больше, чем от Птушко и Роу вместе взятых (речь о советских кинематографистах — режиссере и мультипликаторе Александре Птушко и режиссере и сценаристе Александре Роу, признанных мастерах сказочного жанра.— Прим. ред.). Даже Кощей Бессмертный в сдержанном исполнении Константина Лавроненко больше похож не на эксцентричного Георгия Милляра из киносказок Киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького, а на подобревшего Короля Ночи из «Игры престолов» от HBO — разумеется, об этом пошутят и с экрана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 Фото: START Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 Фото: START Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 Фото: START Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 Фото: START Следующая фотография 1 / 4 Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 Фото: START Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 Фото: START Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 Фото: START Кадр из фильма «Последний богатырь», режиссер Дмитрий Дьяченко, 2017 Фото: START

Создатели «Последнего богатыря» вообще отказываются от советского киноопыта. И это будет определяющей чертой всех дальнейших киносказок нового поколения, хоть и обращающихся к знаковым для советской и российской массовой культуры персонажам (прежде всего объектам интеллектуальной собственности «Союзмультфильма»), но говорящих на языке современного голливудского кино. В сиквеле «Последнего богатыря» есть хорошая иллюстрация этого принципа: главный герой живет в избушке, обставленной современной бытовой техникой. Даже в русской печи прячется микроволновка.

Другой, может, даже более важный трендсеттер нынешних киносказок — «Конек-горбунок» (2021) Олега Погодина, шедевр декоративно-прикладного киноискусства, обрекший прекрасного художника по костюмам Надежду Васильеву век еще заниматься киносказками (следом пошли «По щучьему велению», «Летучий корабль», «Огниво», «Буратино») и задавший лекало нового русского стиля в кино — глянцевого лубка. Все сверкает и искрится, напоминая не столько работы Ивана Билибина (главный референс «Конька-горбунка», по словам создателей), сколько оформление упаковок кондитерских изделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: Кинокомпания CTB Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: СППР Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: СППР Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: СППР Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: СППР Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: Кинокомпания CTB Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: СППР Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: СППР Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: СППР Кадр из фильма «Конек-горбунок», режиссер Олег Погодин, 2021 Фото: СППР

«Конек-горбунок» не стесняется быть русским — это, пожалуй, его главное, концептуальное достоинство. И вот что интересно: это не спровоцировало отторжения. Долгое время одной из основных и неочевидных проблем русского кино было то, что само словосочетание «русское кино» вызывало то недоверие, то усмешку. Во многом — и мы к этому еще вернемся — вполне заслуженно. И то ли благосклонность широкого зрителя и правда удалось заслужить долгим трудом, то ли планка ожиданий снизилась, то ли патриотические настроения действительно усилились, но итог один: русское кино как будто на самом деле оказалось в топе.

Со сборами выросло и финансирование. Индустрия в 2020-е пришла к тем кондициям, когда «картинка» наших дорогостоящих отечественных лент стала уже едва отличимой от иностранных. С повышением визуального качества возникло что-то вроде конвейера. Сказки сегодня — едва ли не единственная возможность реализоваться в большом российском кино без каких-либо рисков для репутации и совести.

Ключевых черт этой сказочной волны несколько. В вышедших после «Конька-горбунка» киносказках, таких как «По щучьему велению», «Летучий корабль», «Бременские музыканты», «Огниво», «Волшебник Изумрудного города», в ход пошли «вырвиглазные» цвета, бестеневой свет с обилием дыма и обязательной «контровушечкой» за спинами героев. Были бы возможности, всё бы снимали на зеленке (на зеленом фоне по технологии «хромакей», позволяющей совмещать людей и фоны, запечатленные в разных местах.— Прим. ред.). Но, к счастью, леса и луга моделировать на компьютере долго и дорого. Так что хоть какая-то натура в современных отечественных киносказках все-таки остается — и живописные пейзажи Ленобласти и Кавказа порой довольно дико контрастируют с явно выстроенными в павильоне интерьерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания СТВ Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания CTB Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания CTB Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания СТВ Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания СТВ Следующая фотография 1 / 5 Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания СТВ Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания CTB Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания CTB Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания СТВ Кадр из фильма «По щучьему велению», режиссер Александр Войтинский, 2023 Фото: Кинокомпания СТВ

В этой новой сказочной волне все хочется описать словом «обозначается». Обозначаются, а не прописаны герои — мы должны по умолчанию верить, что добрый молодец и правда добрый, а злыдень есть злыдень. Обозначаются, а не прописаны конфликты и сюжетные линии — все всегда пунктиром, «это же сказка». Особенно впечатляет в этом плане «Огниво», где сюжетные связки напоминают логику сна, в котором мы можем оказаться где угодно и нипочему угодно. Обозначается и увлекательность, и даже зрелищность — вроде и не скучно, но уж точно не «замерев дыхание».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Следующая фотография 1 / 6 Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Огниво», режиссер Александр Войтинский, 2024 Фото: Централ Партнершип

Сказки — это всегда хождение по знакомым тропам. Но в российском кино — слишком буквальное. Помимо обращения к понятным образам, героям и названиям (две трети нынешнего сказочного контента — ремейки), используются одни и те же драматургические схемы, стилистические решения и актеры. Современная русская киносказка погружает в ностальгическую дрему, где сюжеты из универсального детства сплетаются с отсылками к поп-культуре девяностых-нулевых и с современным визуалом. То же и с музыкой: без песен не обходится ни один фильм. И если кавер-версии саундтреков советских фильмов-оригиналов заканчиваются, то начинается караоке с Агутиным и Михеем.

Но раз все такое элементарное и словно бы распечатанное на 3D-принтере, то почему это не снимали раньше? Точнее, почему это не работало? Попытки делать сказки в нулевые были — как редкие партизанские вылазки и чаще с очень сомнительным по качеству результатом. Ситуацию пытались переменить создатели «Книги мастеров». Но дорогостоящий диснеевский проект обернулся утренним детским спектаклем, от которого одинаковую неловкость испытывали как актеры в кадре, так и зрители в зале. Вышедшие чуть позднее «Реальная сказка» (2011) и «Сказка. Есть» (2011) пытались найти свежую интонацию — сделать недетское кино для детей, но это не было нужно ни взрослым, ни, собственно, самому юному зрителю. «Страна хороших деточек» (2013) и «Тайна четырех принцесс» (2014) в стремлении сделать «детское для детей» ушли в другую крайность, и результат вызывает оторопь у человека любого возраста. Тут, конечно, требовались и пробы, и ошибки, но прежде всего — конвейер с набором понятных ориентиров и уверенность в том, что зрителя не придется уговаривать зайти в кинозал. Ради его же комфорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Реальная сказка», режиссер Андрей Мармонтов, 2011 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Реальная сказка», режиссер Андрей Мармонтов, 2011 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Сказка. Есть», режиссеры Константин Статский, Елизавета Соломина, Александр Баршак, 2011 Фото: Фонд кино, Муви Про, ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс Кадр из фильма «Сказка. Есть», режиссеры Константин Статский, Елизавета Соломина, Александр Баршак, 2011 Фото: Фонд кино, Муви Про, ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс Кадр из фильма «Страна хороших деточек», режиссер Ольга Каптур, 2013 Фото: Новые люди Кадр из фильма «Страна хороших деточек», режиссер Ольга Каптур, 2013 Фото: Новые люди Кадр из фильма «Тайна четырех принцесс», режиссер Олег Шторм, 2014 Фото: КАРО-Продакшн Кадр из фильма «Тайна четырех принцесс», режиссер Олег Шторм, 2014 Фото: КАРО-Продакшн Следующая фотография 1 / 8 Кадр из фильма «Реальная сказка», режиссер Андрей Мармонтов, 2011 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Реальная сказка», режиссер Андрей Мармонтов, 2011 Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Сказка. Есть», режиссеры Константин Статский, Елизавета Соломина, Александр Баршак, 2011 Фото: Фонд кино, Муви Про, ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс Кадр из фильма «Сказка. Есть», режиссеры Константин Статский, Елизавета Соломина, Александр Баршак, 2011 Фото: Фонд кино, Муви Про, ВВП Альянс / Кинокомпания Альянс Кадр из фильма «Страна хороших деточек», режиссер Ольга Каптур, 2013 Фото: Новые люди Кадр из фильма «Страна хороших деточек», режиссер Ольга Каптур, 2013 Фото: Новые люди Кадр из фильма «Тайна четырех принцесс», режиссер Олег Шторм, 2014 Фото: КАРО-Продакшн Кадр из фильма «Тайна четырех принцесс», режиссер Олег Шторм, 2014 Фото: КАРО-Продакшн

Российские киносказки в этом смысле мало отличаются от кинопродукции Marvel и современных голливудских блокбастеров в целом: это не совсем зрелище, скорее серийный контент. Построенный на ностальгии и давно знакомых героях, подмигивающий зрителю, но всегда остающийся в строжайших границах нормы. Что там, что тут, вы всегда будете в безопасности, острые углы обязательно спилят, подмочивших репутацию актеров уберут с глаз долой, а сахар заменят подсластителем. Как бы чего не вышло.

Это все кино фонового смотрения: задремав в кресле или залипнув в телефоне, вы вряд ли пропустите что-то важное. Порой даже кажется, что современное массовое кино действительно делается с таким расчетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Следующая фотография 1 / 7 Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ Кадр из фильма «Бременские музыканты», режиссер Алексей Нужный, 2023 Фото: Телеканал «Россия 1», Союзмультфильм, Студия Тритэ

А что, если попробовать взглянуть на феномен с другой стороны? Давайте сделаем допущение, что в обращении к простейшим формам и коллективной памяти есть не только эскапизм, инфантилизм и побочные эффекты фонового смотрения, но и… некая рефлексия. Ведь перебирая антресоли, мы что-то вспоминаем о себе, а порой и понимаем. Находим старым вещам новое место или выбрасываем прошлое на свалку. Как попытка отыскать любимую в детстве книжку часто ведет к генеральной уборке, так и полусонный кинотеатральный просмотр порой приводит к размышлениям, совсем не относящимся к происходящему на экране. Можно перенестись в детство, увидев знакомые пейзажи в «По щучьему велению», можно всплакнуть на новых «Бременских музыкантах» от серенады Трубадура и связанных с ней персональных ассоциаций, можно найти крамолу и опознаваемые знаки сего дня даже в самой стерильной сказке. Жизнь, она всюду, даже там, где ее боятся как огня.

Текст: Павел Пугачев