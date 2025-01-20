Тень укороченного метра

Сборы фильмов теневого проката в России за прошлый год сократились и составили 4,3 млрд руб. Лидерами по сборам стали короткометражные проекты, вместо которых или под их видом демонстрировались «Дэдпул и Росомаха», «Головоломка-2», «Гадкий я 4». Незначительное сокращение сборов участники рынка связывают с отсутствием релизов уровня «Барби» в прошлом году, аналогичным сокращением американского бокс-офиса, а также приостановкой «предсеансового» обслуживания в апреле по инициативе Ассоциации владельцев кинотеатров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Бюллетеня кинопрокатчика» (БК) об итогах года теневого проката. Из них следует, что общая касса проектов составила более 4,3 млрд руб., тогда как в 2023 году — 4,8 млрд руб. Уточняется, что данные отражают сборы коротких метров по Единой федеральной автоматизированной информационной системе Фонда кино.

Студии Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount остановили прокат фильмов в РФ в 2022 году из-за конфликта на Украине. В попытках удержать зрителя некоторые киносети стали показывать нелицензионные копии во время «предсеансового обслуживания»: зрителю продают билет на короткометражный или документальный фильм с прокатным удостоверением, а перед ним бесплатно демонстрируется голливудский блокбастер. Так делают, например, сети «Мираж Синема», «Алмаз Синема», кинотеатры «Великан Парк» и «Гринвич Синема». В этих сетях не ответили “Ъ”.

Пиковые сборы теневого проката пришлись на время таких релизов, как «Дэдпул и Росомаха» студии Marvel (касса проекта — 674 млн руб.; демонстрировался перед или вместо короткометражки «Неприметная история»). На фоне его выхода в прокат на остановках «Мосгортранса» появились баннеры с рекламой фильма (см. “Ъ” от 8 августа). Детская картина «Головоломка-2» собрала в российском теневом прокате примерно 2,5 млрд руб., уточнили в БК, а «Гадкий я 4» — около 378 млн руб.

В отраслевом издании Cinemaplex также приводят данные в 4,3 млрд руб. сборов релизов теневого проката за прошлый год. Его доля в суммарных сборах составила 9,34%. Всего за прошлый год состоялось 540 тыс. показов с предсеансовым обслуживанием, говорит главный редактор издания Рифат Фазлыев: «На фоне количества показов официальных релизов, которых состоялось более 8,4 млн, это достаточно скромный показатель». Доля зрителей, посещающих сеансы теневого проката, изменилась незначительно — с 8% до 8,3%.

Стоимость билетов на «теневые сеансы» остается выше легальных, напоминают участники кинопрокатного рынка, и продолжает расти.

Посещение одного показа с предсеансовым обслуживанием стоило 411 руб. в прошлом году против 398 руб. годом ранее. «Хотя именно на эти сеансы цена была подвержена сильному колебанию, в целом была заметна тенденция на рост»,— отметил Рифат Фазлыев. По его словам, лидером альтернативного проката в прошлом году, как и годом ранее, стала короткометражка «Три добрых дела», а второе и третье место разделили проекты «Через Москву» и «Неприметная история».

Падение сборов теневого проката в прошлом году по сравнению с 2023 годом не очень значительное, считает главный редактор БК Максим Острый. Он связывает его с отсутствием летом релизов уровня «Барби», которые привлекли бы массово молодежную и особенно женскую аудиторию. «Дэдпул и Росомаха» — очевидный блокбастер, но все же работавший чуть иначе, в первую очередь на фанатов персонажей, комиксов и франшизы Marvel, считает господин Острый. Среди других причин сокращения показателя в целом он называет «незначительное сокращение американского бокс-офиса в прошлом году», а также приостановку теневого проката в апреле почти на месяц. Речь идет об инициативе АВУ (объединяет более 2,6 тыс. кинозалов), которая призывала всех участников поддержать российские фильмы, в частности, рекомендовала c 18 апреля по 12 мая полностью отказаться от контента, не имеющего официального правообладателя в РФ (см. “Ъ” от 14 мая 2024 года). В результате в пиковый период с 9 по 12 мая на сеансы пришло 1,4 млн зрителей, в то время как с 4 по 9 мая 2023 года — 1,9 млн человек.

Юлия Юрасова