Флагманская сделка
«Зенит» готовится совершить одно из самых дорогих приобретений в истории отечественного футбола
В ближайшее время флагман отечественного футбола «Зенит» совершит одно из самых дорогих в его истории приобретений. Петербуржцы готовы заплатить клубу «Ботафого» около €35 млн — сумму для Российской премьер-лиги (РПЛ) по меркам длящегося уже два с половиной года периода международной изоляции фантастическую — за очередного многообещающего бразильца Луиса Энрике, признанного лучшим игроком финального матча последнего розыгрыша Кубка Либертадорес, главного в Южной Америке клубного турнира.
Пиком карьеры Луиса Энрике стал ноябрьский финал Кубка Либертадорес, по итогам которого он был признан лучшим его игроком
Фото: Gustavo Garello / AP
О том, что «Зенит» готовится завершить сделку по приобретению у бразильского «Ботафого» Луиса Энрике, сообщил ряд бразильских медиаресурсов — таких как O Globo и UOL Esporte. По данным последнего, футболист уже вылетел в Катар, где победители минувших шести чемпионатов России проводят первый во время открывшегося в декабре в российском футбольном сезоне зимнего перерыва тренировочный сбор. На нем он должен пройти медосмотр и подписать пятилетний контракт с клубом.
Самое интересное в этой сделке — ее сумма. По информации UOL Esporte, «Зенит» заплатит «Ботафого» за Луиса Энрике €35 млн.
Другие источники предполагают, что ее реальная стоимость за счет бонусов может быть даже выше и достичь €40 млн. В любом случае эта сделка войдет в число крупнейших в истории отечественного футбола. До сих пор самыми дорогими его покупками считались те, что совершил в 2012 году, во время финансового расцвета Российской премьер-лиги тот же «Зенит». По версии Transfermarkt, он потратил на выступавших за португальские «Порту» и «Бенфику» бразильскую и бельгийскую звезд — Халка и Акселя Витселя — как раз по €40 млн. На третьем месте в рейтинге до сих пор находился 35-миллионный бразилец Виллиан, тогда же перешедший из украинского «Шахтера» в «Анжи».
По меркам же последних лет цифры, которые упоминаются в контексте сделки по Луису Энрике, выглядят просто фантастическими. Речь о периоде, начавшемся в феврале 2022 года, когда после введения санкций российский футбол оказался в международной изоляции. Она, казалось, заставила его жить в режиме строгой экономии.
За два с половиной года клубы РПЛ не совершили ни одной покупки дороже €15 млн, а даже пятимиллионные превратились для них в большую редкость.
«Зенит», который на заканчивающуюся в начале марта зимнюю паузу ушел, занимая второе место в чемпионате страны, но имея столько же очков, сколько и лидер «Краснодар», космические по «изоляционным» стандартам деньги инвестирует на прекрасно освоенном им в текущем десятилетии рынке. Из Бразилии он привлекает футболистов постоянно. В нынешнем первенстве за петербуржцев играли восемь бразильцев — Клаудинью, Артур, Вендел, Дуглас Сантос, Нину, Густаву Мантуан, Педру и Родриган. У большинства из них в команде важные или очень важные роли.
Тот, кто должен стать девятым,— игрок с неоднозначной биографией. Луис Энрике, которому 2 января исполнилось 24 года, еще будучи совсем молодым и выступая за «Флуминенсе», считался чрезвычайно перспективным правым вингером. Однако первая попытка закрепиться на топовом уровне в Европе оказалась не слишком удачной: уехав в испанский «Бетис», он там не заблистал и год назад вернулся на родину, но уже в «Ботафого». В этой команде он, однако, пережил что-то вроде карьерного прорыва. Продуктивная игра в нападении за клуб (12 голов в 55 матчах национального чемпионата при постоянном участии в острых атаках) вылилась в дебют Луиса Энрике в сборной Бразилии, за которую он уже успел сыграть шесть раз и забить дважды — чилийцам и перуанцам в отборочных матчах мирового первенства 2026 года. А репутацию вингера укрепил ноябрьский финал Кубка Либертадорес, главного южноамериканского клубного турнира. В нем «Ботафого» одолел — 2:0 — «Атлетико Минейро», а открывший счет Луис Энрике был признан лучшим его игроком.
«Ботафого», который благодаря этому успеху завоевал путевку на клубный чемпионат мира в новом формате (летом его примут США), в январе регулярно фигурирует в новостях, связанных с РПЛ. На прошлой неделе стало известно, что у него может возникнуть острый конфликт с «Динамо» из-за того, что бразильский клуб намерен переманить у московского плеймейкера Бителлу. А в минувший уикенд некоторые издания рассказали об интересе «Ботафого» к Венделу. Canal do Medeiros утверждает, что уже достигнута договоренность о продаже «Зенитом» ключевого хавбека ближайшим летом.