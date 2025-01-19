Флагманская сделка

В ближайшее время флагман отечественного футбола «Зенит» совершит одно из самых дорогих в его истории приобретений. Петербуржцы готовы заплатить клубу «Ботафого» около €35 млн — сумму для Российской премьер-лиги (РПЛ) по меркам длящегося уже два с половиной года периода международной изоляции фантастическую — за очередного многообещающего бразильца Луиса Энрике, признанного лучшим игроком финального матча последнего розыгрыша Кубка Либертадорес, главного в Южной Америке клубного турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пиком карьеры Луиса Энрике стал ноябрьский финал Кубка Либертадорес, по итогам которого он был признан лучшим его игроком

Фото: Gustavo Garello / AP Пиком карьеры Луиса Энрике стал ноябрьский финал Кубка Либертадорес, по итогам которого он был признан лучшим его игроком

Фото: Gustavo Garello / AP

О том, что «Зенит» готовится завершить сделку по приобретению у бразильского «Ботафого» Луиса Энрике, сообщил ряд бразильских медиаресурсов — таких как O Globo и UOL Esporte. По данным последнего, футболист уже вылетел в Катар, где победители минувших шести чемпионатов России проводят первый во время открывшегося в декабре в российском футбольном сезоне зимнего перерыва тренировочный сбор. На нем он должен пройти медосмотр и подписать пятилетний контракт с клубом.

Самое интересное в этой сделке — ее сумма. По информации UOL Esporte, «Зенит» заплатит «Ботафого» за Луиса Энрике €35 млн.

Другие источники предполагают, что ее реальная стоимость за счет бонусов может быть даже выше и достичь €40 млн. В любом случае эта сделка войдет в число крупнейших в истории отечественного футбола. До сих пор самыми дорогими его покупками считались те, что совершил в 2012 году, во время финансового расцвета Российской премьер-лиги тот же «Зенит». По версии Transfermarkt, он потратил на выступавших за португальские «Порту» и «Бенфику» бразильскую и бельгийскую звезд — Халка и Акселя Витселя — как раз по €40 млн. На третьем месте в рейтинге до сих пор находился 35-миллионный бразилец Виллиан, тогда же перешедший из украинского «Шахтера» в «Анжи».

По меркам же последних лет цифры, которые упоминаются в контексте сделки по Луису Энрике, выглядят просто фантастическими. Речь о периоде, начавшемся в феврале 2022 года, когда после введения санкций российский футбол оказался в международной изоляции. Она, казалось, заставила его жить в режиме строгой экономии.

За два с половиной года клубы РПЛ не совершили ни одной покупки дороже €15 млн, а даже пятимиллионные превратились для них в большую редкость.

«Зенит», который на заканчивающуюся в начале марта зимнюю паузу ушел, занимая второе место в чемпионате страны, но имея столько же очков, сколько и лидер «Краснодар», космические по «изоляционным» стандартам деньги инвестирует на прекрасно освоенном им в текущем десятилетии рынке. Из Бразилии он привлекает футболистов постоянно. В нынешнем первенстве за петербуржцев играли восемь бразильцев — Клаудинью, Артур, Вендел, Дуглас Сантос, Нину, Густаву Мантуан, Педру и Родриган. У большинства из них в команде важные или очень важные роли.

Тот, кто должен стать девятым,— игрок с неоднозначной биографией. Луис Энрике, которому 2 января исполнилось 24 года, еще будучи совсем молодым и выступая за «Флуминенсе», считался чрезвычайно перспективным правым вингером. Однако первая попытка закрепиться на топовом уровне в Европе оказалась не слишком удачной: уехав в испанский «Бетис», он там не заблистал и год назад вернулся на родину, но уже в «Ботафого». В этой команде он, однако, пережил что-то вроде карьерного прорыва. Продуктивная игра в нападении за клуб (12 голов в 55 матчах национального чемпионата при постоянном участии в острых атаках) вылилась в дебют Луиса Энрике в сборной Бразилии, за которую он уже успел сыграть шесть раз и забить дважды — чилийцам и перуанцам в отборочных матчах мирового первенства 2026 года. А репутацию вингера укрепил ноябрьский финал Кубка Либертадорес, главного южноамериканского клубного турнира. В нем «Ботафого» одолел — 2:0 — «Атлетико Минейро», а открывший счет Луис Энрике был признан лучшим его игроком.

«Ботафого», который благодаря этому успеху завоевал путевку на клубный чемпионат мира в новом формате (летом его примут США), в январе регулярно фигурирует в новостях, связанных с РПЛ. На прошлой неделе стало известно, что у него может возникнуть острый конфликт с «Динамо» из-за того, что бразильский клуб намерен переманить у московского плеймейкера Бителлу. А в минувший уикенд некоторые издания рассказали об интересе «Ботафого» к Венделу. Canal do Medeiros утверждает, что уже достигнута договоренность о продаже «Зенитом» ключевого хавбека ближайшим летом.

Алексей Доспехов