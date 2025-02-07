Россию поместили между Руандой и Тунисом
Международная федерация футбола раскрыла, какие страны лидируют по расходам на футболистов
Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала сводную таблицу по итогам зимнего трансферного окна. Из отчета FIFA следует, что продажи игроков в мировом футболе растут удивительными темпами. В частности, за январь-2025 по всему миру состоялось 5863 международных перехода — это рекордный показатель. В общей сложности на покупку футболистов команды потратили $2,35 млрд — это тоже рекорд. Что касается российского футбола, то по деньгам, потраченным на международные переходы, он с показателем в $39 млн только на 54-м месте. Между Руандой и Тунисом. У лидера рейтинга, Английской премьер-лиги (АПЛ), стоимость покупок в 16 раз больше — $622 млн. Стоит, правда, отметить, что в России переходы разрешены вплоть до 20 февраля. А FIFA пока не учла ряд крупных трансферов клубов РПЛ. Например, покупку «Зенитом» бразильского полузащитника Луиса Энрике за €35 млн или состоявшийся в пятницу трансфер Ливая Гарсии в «Спартак» за €20 млн.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Международная федерация футбола обобщила итоги зимнего трансферного окна. В предисловии к документу FIFA отмечается, что в отчетность попали лишь данные по сделкам, заключенным с 1 января по 4 февраля 2025 года включительно, потому что на этот отрезок 2025 года пришелся зимний трансферный период «в большинстве стран Северного полушария». В России, правда, период дозаявок стартовал 23 января, а закроется 20 февраля. Еще полтора десятка стран Северного полушария закрываются для футбольных переходов заметно позднее отсечки, принятой FIFA.
На 4 февраля состоялось 5863 международных перехода. Это рекордный показатель, превысивший достижение отчетного периода 2024 года на 19,1%.
В общей сложности команды по миру потратили на усиление $2,35 млрд. Это тоже рекорд для отчетного периода.
Предыдущий был установлен в январе 2023 года (в 2024-м отмечалось некоторое снижение расходов). Тогда команды потратили $1,57 млрд. То есть новое достижение на 47% перекрывает прежнее.
Что касается достижений по странам, то тут без сенсаций. На первом месте, как и много лет подряд, Англия (FIFA оценивает сделки не только в высших дивизионах национальных первенств, а все договоры клубов страны). Англичане потратили на усиление $621,6 млн. На втором месте Германия ($295,7 млн), далее идет Италия ($223,8 млн), затем — Франция ($209,7 млн) и уже регулярно беспокоящая своим присутствием страны Большой футбольной пятерки (помимо вышеозначенных в их число принято включать Испанию) Саудовская Аравия ($202,1 млн).
Если же развернуть таблицу и оценить страны не по тратам на покупку игроков, а, напротив, по общей стоимости продаж футболистов, то тут первая Франция ($371 млн за 157 игроков), вторая — за границу Германия ($226,2 млн — 111), третья — Англия ($185,2 млн — 211). На четвертом месте Португалия. Отметим, что бизнес-модель португальских клубов традиционно базируется на перепродаже футболистов из Бразилии (у бразильцев, к слову, 212 исходящих переходов на $126 млн). Так вот португальцы купили в январе 207 футболистов, а продали 170. При этом на покупку игроков они потратили $40,2 млн, а получили от продаж ранее приобретенных сотрудников $176 млн. Речь, разумеется, не идет о том, что португальцы все еще покупают и тут же перепродают людей. Приобретенных игроков сначала доводят до нужной кондиции и уже потом отправляют на работу в другие страны. Но прибыльность принятой схемы вполне очевидна. Замыкает пятерку Италия — $162 млн от продажи 130 игроков.
В отчете FIFA упомянута и Россия. Но данные, на которые опираются авторы отчета, способны создать противоречивое впечатление у стороннего наблюдателя.
Если ориентироваться на данные FIFA, особенно в части, касающейся расходов, понесенных российскими клубами на усиление в январе, картина невеселая — только 54-е место, между Руандой и Тунисом с показателем затрат на покупку игроков в $35,5 млн (за 39 футболистов) и $46,6 млн, полученных от продажи футболистов (46 игроков). Однако само решение FIFA выдать отчетность раньше, чем закрылись все трансферные окна в той же Европе, вводит в заблуждение. Например, в отчетность, очевидно, просто не попал переход бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит» за €35 млн ($36,2 млн). О нем было объявлено еще в конце января, но не исключено, официально он еще не учтен. А еще есть Иван Илич, который обойдется «Спартаку» в €20 млн ($20,7 млн), и Ливай Гарсия, переход которого в стан красно-белых был анонсирован в пятницу. Предположительно он также обойдется в €20 млн ($20,7 млн).