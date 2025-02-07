Россию поместили между Руандой и Тунисом

Международная федерация футбола (FIFA) обнародовала сводную таблицу по итогам зимнего трансферного окна. Из отчета FIFA следует, что продажи игроков в мировом футболе растут удивительными темпами. В частности, за январь-2025 по всему миру состоялось 5863 международных перехода — это рекордный показатель. В общей сложности на покупку футболистов команды потратили $2,35 млрд — это тоже рекорд. Что касается российского футбола, то по деньгам, потраченным на международные переходы, он с показателем в $39 млн только на 54-м месте. Между Руандой и Тунисом. У лидера рейтинга, Английской премьер-лиги (АПЛ), стоимость покупок в 16 раз больше — $622 млн. Стоит, правда, отметить, что в России переходы разрешены вплоть до 20 февраля. А FIFA пока не учла ряд крупных трансферов клубов РПЛ. Например, покупку «Зенитом» бразильского полузащитника Луиса Энрике за €35 млн или состоявшийся в пятницу трансфер Ливая Гарсии в «Спартак» за €20 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Международная федерация футбола обобщила итоги зимнего трансферного окна. В предисловии к документу FIFA отмечается, что в отчетность попали лишь данные по сделкам, заключенным с 1 января по 4 февраля 2025 года включительно, потому что на этот отрезок 2025 года пришелся зимний трансферный период «в большинстве стран Северного полушария». В России, правда, период дозаявок стартовал 23 января, а закроется 20 февраля. Еще полтора десятка стран Северного полушария закрываются для футбольных переходов заметно позднее отсечки, принятой FIFA.

На 4 февраля состоялось 5863 международных перехода. Это рекордный показатель, превысивший достижение отчетного периода 2024 года на 19,1%.

В общей сложности команды по миру потратили на усиление $2,35 млрд. Это тоже рекорд для отчетного периода.

Предыдущий был установлен в январе 2023 года (в 2024-м отмечалось некоторое снижение расходов). Тогда команды потратили $1,57 млрд. То есть новое достижение на 47% перекрывает прежнее.

Что касается достижений по странам, то тут без сенсаций. На первом месте, как и много лет подряд, Англия (FIFA оценивает сделки не только в высших дивизионах национальных первенств, а все договоры клубов страны). Англичане потратили на усиление $621,6 млн. На втором месте Германия ($295,7 млн), далее идет Италия ($223,8 млн), затем — Франция ($209,7 млн) и уже регулярно беспокоящая своим присутствием страны Большой футбольной пятерки (помимо вышеозначенных в их число принято включать Испанию) Саудовская Аравия ($202,1 млн).

Если же развернуть таблицу и оценить страны не по тратам на покупку игроков, а, напротив, по общей стоимости продаж футболистов, то тут первая Франция ($371 млн за 157 игроков), вторая — за границу Германия ($226,2 млн — 111), третья — Англия ($185,2 млн — 211). На четвертом месте Португалия. Отметим, что бизнес-модель португальских клубов традиционно базируется на перепродаже футболистов из Бразилии (у бразильцев, к слову, 212 исходящих переходов на $126 млн). Так вот португальцы купили в январе 207 футболистов, а продали 170. При этом на покупку игроков они потратили $40,2 млн, а получили от продаж ранее приобретенных сотрудников $176 млн. Речь, разумеется, не идет о том, что португальцы все еще покупают и тут же перепродают людей. Приобретенных игроков сначала доводят до нужной кондиции и уже потом отправляют на работу в другие страны. Но прибыльность принятой схемы вполне очевидна. Замыкает пятерку Италия — $162 млн от продажи 130 игроков.

В отчете FIFA упомянута и Россия. Но данные, на которые опираются авторы отчета, способны создать противоречивое впечатление у стороннего наблюдателя.

Если ориентироваться на данные FIFA, особенно в части, касающейся расходов, понесенных российскими клубами на усиление в январе, картина невеселая — только 54-е место, между Руандой и Тунисом с показателем затрат на покупку игроков в $35,5 млн (за 39 футболистов) и $46,6 млн, полученных от продажи футболистов (46 игроков). Однако само решение FIFA выдать отчетность раньше, чем закрылись все трансферные окна в той же Европе, вводит в заблуждение. Например, в отчетность, очевидно, просто не попал переход бразильского полузащитника Луиса Энрике в «Зенит» за €35 млн ($36,2 млн). О нем было объявлено еще в конце января, но не исключено, официально он еще не учтен. А еще есть Иван Илич, который обойдется «Спартаку» в €20 млн ($20,7 млн), и Ливай Гарсия, переход которого в стан красно-белых был анонсирован в пятницу. Предположительно он также обойдется в €20 млн ($20,7 млн).

Александр Петров