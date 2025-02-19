У испанского арбитра нашли необычный Talentus

В Испании разгорелся новый судейский скандал. В центре его оказался арбитр Хосе Луис Мунуэра Монтеро, которого «Реал», после того как потерял в минувшие выходные два очка в матче с «Осасуной», по сути, обвинил в предвзятости. Но Федерация футбола Испании расследование в отношении господина Монтеро открыла не в связи с его работой в этой встрече, а из-за деятельности его компании Talentus Sports Speakers, оказывающей услуги La Liga, которая объединяет ведущие клубы страны, Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) и целому ряду клубов, включая конкурирующие с «Реалом» во внутреннем первенстве. Сам рефери, жаловавшийся на угрозы жизни, поступавшие ему после игры с участием мадридского клуба, наотрез отвергает наличие в его предпринимательской деятельности запрещенного регламентом конфликта интересов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реакция полузащитника «Реала» Джуда Беллингема (слева) на получение красной карточки в матче с «Осасуной»

Фото: ANDER GILLENEA / AFP Реакция полузащитника «Реала» Джуда Беллингема (слева) на получение красной карточки в матче с «Осасуной»

Фото: ANDER GILLENEA / AFP

О том, что Федерация футбола Испании (RFEF) начала расследование в отношении арбитра Хосе Луиса Мунуэры Монтеро, сообщили AP и ряд испанских изданий. Они также указывают на то, что Мунуэра Монтеро уже фактически подвергся временному отстранению, не получив назначений ни на один из матчей ближайшего тура чемпионата страны, несмотря на то что входит в число ее ведущих судей.

Эта новость стала развитием громкой истории, которая началась в минувший уикенд с матча испанского первенства между «Реалом» и «Осасуной». Мадридцы сыграли в нем вничью — 1:1 — с котировавшимся заметно ниже соперником и потеряли лидерство в турнире, пропустив на верхнюю строчку «Барселону». А после игры тренер «Реала» Карло Анчелотти, по сути, обвинил господина Монтеро в предвзятом судействе, указав на целый ряд, на его взгляд, ошибочных решений, повлиявших на результат.

В первую очередь речь идет об удалении еще до перерыва Джуда Беллингема, который, споря с судьей, использовал английскую обсценную лексику, а также якобы не назначенных одиннадцатиметровых в ворота «Осасуны».

Клубное телевидение «Реала», чьи представители в последнее время, объясняя неудачные выступления гранда, постоянно сетовали на «неблагоприятное» судейство, после матча выразило пожелание «поскорее» запустить Суперлигу — раскольнический проект, независимый от официальных футбольных организаций.

Скандал продолжился жалобой Мунуэры Монтеро на поступившие ему в соцсетях угрозы расправы от фанатов. RFEF была вынуждена встать на его защиту, опубликовав специальное заявление. В нем говорилось, что «профессиональные судьи» «абсолютно шокированы» адресованными коллеге угрозами, и указывалось на то, что «во многих случаях» угрозы «вербальные» становятся «физическими».

Расследование, открытое федерацией, между тем напрямую не связано с выполнением Мунуэрой Монтеро судейских обязанностей. В нем рассматривается вероятность нарушения господином Монтеро пункта регламента RFEF о недопустимости «конфликта интересов». За него предусмотрены санкции от штрафа €100 тыс. до пятилетней дисквалификации.

Проверка касается деятельности компании Talentus Sports Speakers, совладельцем и первым лицом которой является Хосе Луис Мунуэра Монтеро. На официальном сайте она представлена как «информационная платформа, созданная командой спикеров из мира спорта, которая связывает великие спортивные ценности с компаниями и организациями». В действительности, судя по контенту сайта, Talentus предлагает услуги консалтингового и рекрутингового характера.

Испанские источники настаивают на том, что у компании есть «тесные контакты» с самой RFEF, объединяющей ведущие испанские клубы La Liga, Союзом европейских футбольных ассоциаций, а также несколькими известными клубами.

В списке как зарубежные — ПСЖ, «Астон Вилла», «Манчестер Сити», так и конкурирующие с «Реалом» во внутренних турнирах клубы — скажем, «Атлетико», отстающий в текущем чемпионате от него всего на очко. Теперь Мунуэру Монтеро придется доказывать, что его бизнес никак не влияет на объективность в качестве арбитра.

Правда, сам он, судя по всему, считает подозрения беспочвенными. В заявлении для Relevo Мунуэра Монтеро сказал, что обвинения в его адрес — часть «атаки на судейский корпус», ведущейся «в последние месяцы». Приведя цитату, характеризующую деятельность Talentus Sports, из ее презентации на сайте, Мунуэра Монтеро подчеркнул, что «она не переводила никаких денег» с момента своего основания менее года назад «спортивным организациям, будь то клубы, федерации или компании из индустрии спорта». При этом он предупредил, что готов преследовать «в уголовном порядке» медиа, «намеренно или по халатности распространяющие ложную информацию, наносящую ущерб профессиональной репутации».

Говоря о «кампании» против судей, Мунуэра Монтеро наверняка имел в виду в том числе очень свежее и очень громкое дело, похожее на то, в котором он стал главным героем. Это так называемое дело Негрейры.

В 2023 году прокуратура Испании заинтересовалась долгосрочным и плотным сотрудничеством Хосе Марии Энрикеса Негрейры, отвечавшего в RFEF за работу судей, с руководителями основного соперника «Реала» «Барселоны». Выяснилось, что в период с 2001 по 2018 год подконтрольные господину Негрейре и его сыну компании получили от «Барселоны» в общей сложности около €7,8 млн. В клубе за это время несколько раз менялись президенты, но выплаты не прекращались.

История вызвала негодование в футбольном сообществе Испании. Глава La Liga Хавьер Тебас называл дело Негрейры «самой большой проблемой в испанском футболе». А господин Негрейра заявлял, что всего лишь составлял для каталонцев отчеты о статистике и схеме поведения того или иного судьи, называя это обычной практикой.

В итоге ему и двум бывшим президентам «Барселоны» — Сандро Розелю и Жозепу Бартомеу — был присвоен статус обвиняемых в участии в коррупционной схеме.

Впрочем, прямых улик, указывающих на то, что Хосе Негрейра действительно воздействовал на испанских рефери в пользу «Барселоны», так и не появилось. Ничего криминального не выявило и расследование, инициированное UEFA. А вскоре после того как в начале 2024 года господин Негрейра предоставил суду заключение психиатра, согласно которому он, страдая деменцией, не несет ответственность за свои действия, дело совсем развалилось, и прокуратура отозвала свои обвинения.

Алексей Доспехов