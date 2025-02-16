Скандал Мадрид

Очередной тур чемпионата Испании, кажется, поменяет лидера турнира. «Барселона» в случае победы в понедельник над «Райо Вальекано» обойдет двух мадридских конкурентов, которые снова потеряли очки, сыграв вничью с «Осасуной» и «Сельтой». Матч «Реала» запомнился в первую очередь эмоциями, связанными с несправедливым, по мнению представителей фаворита, судейством, и пожеланием его клубного телевидения поскорее запустить «альтернативную» нынешним официальным состязаниям Суперлигу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (справа) получил красную карточку в матче с «Осасуной»

Фото: Vincent West / Reuters Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (справа) получил красную карточку в матче с «Осасуной»

Фото: Vincent West / Reuters

Главной темой 24-го тура испанского первенства стала тема, связанная с выступлением в нем двух его лидеров. Оба мадридских клуба потеряли очки в матчах против соперников, котирующихся значительно ниже. «Реал» сыграл на выезде вничью — 1:1 — с «Осасуной», а отстающий от него на очко «Атлетико» — с тем же счетом дома с «Сельтой». На этом сходства не заканчиваются. И «Реал», и «Атлетико» во многом подвели ранние удаления: Джуда Беллингема под занавес первого тайма и Пабло Барриоса в самом начале встречи. Но резонанс в первую очередь вызвала все-таки игра более статусного из двух клубов. Все дело в страстях, которые после нее бушевали.

Представители «Реала» на минувших неделях неоднократно ссылались на, как они считают, несправедливое по отношению к их клубу судейство.

Но на сей раз вспышка эмоций была чересчур яркой, а фамилия арбитра Хосе Луиса Мунуэры Монтеро звучала постоянно. О нем, например, говорил Джуд Беллингем, комментируя эпизод со своим удалением. Формально красную карточку он получил за слишком резкие и агрессивные разговоры с судьей, который приравнял их к оскорблениям. Однако Беллингем настаивал на том, что у него «не было намерений» оскорбить Монтеро, а все, что он произнес, было адресовано ему самому, и советовал пересмотреть видеозапись. Он был убежден, что она доказывает его правоту.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции был еще более эмоционален и конкретен. Он, например, обратил внимание на то, что «нервничавший» испанский рефери едва ли настолько хорошо знает английский, родной язык Джуда Беллингема, чтобы точно определить степень его грубости, и настаивал, что его подопечный «не сделал ничего, абсолютно ничего, чтобы быть удаленным».

Эта красная карточка отнюдь не все, что волновало Карло Анчелотти. Из его слов вообще следовало, что «Реал» просто жестоко угробили.

Анчелотти не сомневался, что специалисты, отвечавшие за VAR, обязаны были вмешаться и помочь Монтеро рассмотреть фолы на Беллингеме и Винисиусе внутри штрафной, а также игру рукой вблизи ворот футболиста «Осасуны» Алехандро Катены.

Иными словами, тренер насчитал три неназначенных одиннадцатиметровых в пользу «Реала». Но он еще и был уверен, что Монтеро не имел права дарить его «Осасуне» во втором тайме, когда рефери разглядел, как Эдуарду Камавинга наступил на ногу Анте Будимиру, и предоставил хозяевам возможность восстановить равновесие.

А потом Карло Анчелотти, обращаясь к слушавшим его, констатировал, что «все они видели вещи, которые происходили во время трех последних встреч», имея в виду неудачные для «Реала» игры в рамках чемпионата. До столкновения с «Осасуной» он уступил — 0:1 — «Эспаньолу» и разошелся миром — 1:1 — с «Атлетико». После каждого из этих матчей имеющие отношение к клубу люди жаловались на судейство. Даже странно, что Анчелотти предупреждал, что не будет ничего добавлять к сказанному, дабы не нарваться на дисквалификацию — вообще-то наговорил он и так достаточно.

А поленьев в костер, как обычно, подбросило не привыкшее сдерживать себя клубное телевидение «Реала».

Оно тоже перечислило ситуации, в которых, на взгляд его сотрудников, Монтеро брал сторону «Осасуны», и выдало пожелание: «Пожалуйста, пусть поскорее начнется Суперлига!» Напоминание о раскольническом проекте, про который Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в 2021 году напрасно думал, что задушил его до смерти, поскольку нынешней зимой увидел признаки того, что жизнь в нем благодаря вердиктам разных судебных инстанций, возражающих против монополии UEFA в деле организации турниров, еще теплится и даже вот регламент соревнования прорабатывается, звучало угрожающе. А за проектом Суперлиги, как известно, стоит прежде всего президент «Реала» Флорентино Перес.

В воскресенье его клуб еще занимал верхнюю строчку в таблице испанского первенства. Но уже поздно вечером в понедельник, вероятно, ее лишится. Разогнавшаяся после Нового года «Барселона» в этот день завершит тур домашним матчем против занимающего шестое место «Райо Вальекано». От «Реала» ее отделяют как раз три очка, а разница мячей у каталонского клуба лучше.

Алексей Доспехов