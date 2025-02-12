Без короля в голове

В центральном матче первого игрового дня стартового раунда play-off Лиги чемпионов мадридский «Реал» на выезде одержал волевую победу над «Манчестер Сити». Уступая со счетом 1:2 за 10 минут до конца основного времени, испанский клуб смог вырвать победу — 3:2 — в игре, значительную часть которой провел с очевидным преимуществом. Шаги к выходу в 1/8 финала также сделали ПСЖ, дортмундская «Боруссия» и «Ювентус», обыгравшие соответственно «Брест», «Спортинг» и ПСВ. Ответные матчи в этих парах состоятся в следующую среду, 19 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (справа) забивает победный гол в ворота «Манчестер Сити»

Фото: Phil Noble / Reuters Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (справа) забивает победный гол в ворота «Манчестер Сити»

Фото: Phil Noble / Reuters

В этой встрече все напоминало о том незавидном положении, в котором оказались два больших европейских клуба, два последних победителя самого статусного соревнования континента — Лиги чемпионов. Проблемы «Реала» обращали на себя внимание еще до матча. Были они прежде всего кадровыми: недосчитавшись из-за травм пяти защитников, тренер Карло Анчелотти был вынужден доверить места в обороне игрокам центра поля Орельену Чуамени и Федерико Вальверде. Они выходили там не впервые в этом сезоне, но, очевидно, не от хорошей жизни.

А у «Манчестер Сити» с составом все вроде бы было гладко (все, кроме отсутствия Родри, с которым команде пора уже свыкнуться), но не ладилось на поле. Началось с классической атаки «Реала»: Винисиус получил пространство и нашел передачей Килиана Мбаппе, который, казалось, только что под пронзительный свист трибун вальяжно уходил с поля, чтобы сменить пришедшие в негодность бутсы на целые. Француз выбежал к воротам, но Эдерсона не переиграл. И тут же другой момент, с тремя тончайшими передачами и ударом Ферлана Менди. Теперь за вратаря отработал Натан Аке.

«Манчестер» дрожал, но каким-то чудом забил первым.

Хватило одной изящной комбинации: разрезающего паса Йошко Гвардиола, его же открывания под идеальный заброс Джека Грилиша и точного удара Эринга Холанна. А дальше — снова тревога у ворот «Сити». Никто не накрыл удар Винисиуса, пришедшийся в перекладину. Никто не встретил Родриго, прошмыгнувшего в штрафную после розыгрыша углового. Никто не сторожил Мбаппе, получившего под занавес тайма очередной шанс отличиться, но пальнувшего выше ворот. В этом матче «Сити» в позиционной обороне, кажется, был хуже, чем обыгранный им в субботнем кубковом матче середняк третьего по силе английского дивизиона «Лейтон Ориент».

И после перерыва защита «Сити», ослабшая к тому же от потери получившего повреждение Мануэля Аканджи, все-таки треснула. Дани Себальос откровенно плохо пробил штрафной, попал в стенку, но подобрал мяч и запустил свечку в центр в район 11-метровой отметки. Момент завершил Мбаппе. Это был его пятый в матче удар, причем самый неуклюжий, самый корявый из пяти. Мяч попал французу куда-то между голенью и коленом, но и такого касания хватило, чтобы сравнять счет.

От более серьезных проблем «Сити» берег Эдерсон, отразивший в числе прочих опаснейший удар Джуда Беллингема с близкого расстояния. В какую-то минуту показалось, что старания голкипера могут стать определяющим фактором. Эрлинг Холанн вернул английскому клубу преимущество точным ударом с пенальти. А Дани Себальос, виновник этого 11-метрового удара, сбивший Фила Фодена на входе в штрафную площадь, был тут же заменен и покидал поле, казалось, не веря уже ни во что хорошее. Усаживаясь на скамейку, испанец бил руками воздух и пытался с головой укрыться пуховиком, чтобы не видеть происходившего вокруг.

Играть оставалось всего ничего: каких-то десять с небольшим минут. Но сколько раз даже высококлассные команды «дарили» «Реалу» концовки? Случилось это, между прочим, и с «Манчестер Сити» в полуфинале трехлетней давности. Случилось и опять.

Сначала Браим Диас опередил трех защитников соперника на добивании после удара Винисиуса. Затем, уже в компенсированное время, Винисиус воспользовался неловким пасом Матео Ковачича назад и ассистировал Джуду Беллингему. Выиграв со счетом 3:2 «Реал» заручился минимальным преимуществом перед ответной домашней встречей, к которой, по словам главного тренера Карло Анчелотти, уже должны вернуться основные защитники Антонио Рюдигер и Давид Алаба.

Параллельно проходили еще два матча. В одном из них финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» в Лиссабоне разгромила местный «Спортинг» — 3:0. Серу Гирасси отметился одним голом и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира (всего у него 10 голов). Другие два мяча забили немцы Паскаль Гросс и Карим Адейеми. В другом — «Ювентус» на своем поле обыграл ПСВ со счетом 2:1 В составе хозяев отличились Уэстон Маккени и Самюэль Мбангула, единственный гол гостей на счету Ивана Перишича.

Начинался игровой день встречей двух французских команд. «Брест» во второй раз за 11 дней принимал ПСЖ. 1 февраля он уступил парижанам в 20-м туре чемпионата страны (2:5) на своем 15-тысячном стадионе. Во вторник в 100 км к востоку, на одобренном UEFA Stade de Roudourou в Генгане, получилась похожая картина. Столичная команда открыла счёт уже на 20-й минуте: Витинья реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. К этому мячу добавился дубль Усмана Дембеле — французский вингер продлил свою голевую серию до 8 матчей. Итоговый счет — 3:0 почти обеспечил ПСЖ выход в 1/8 финала.

Ответные матчи в этих парах пройдут 19 февраля. А продолжится программа стартового раунда play-off Лиги чемпионов сегодня. В раннем матче сойдутся «Брюгге» и «Аталанта», а в основной временной слот пройдут встречи «Селтик»—«Бавария», «Фейеноорд»—«Милан» и «Монако»—«Бенфика».

Роман Левищев