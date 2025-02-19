ЦИК представил предварительные данные о перенарезке округов на выборах в Госдуму

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии 19 февраля обнародовала данные о количестве избирателей, на основании которых будет проводиться нарезка округов к предстоящим в 2026 году выборам в Госдуму. По состоянию на 1 января 2025 года их численность составила 111 562 942 человек. Это чуть меньше, чем было учтено ранее (112 027 526 человек по состоянию на 1 июля 2024 года). Основные изменения, по словам госпожи Памфиловой, произошли в новых регионах: число избирателей в ДНР сократилось с 1,9 млн до 1,6 млн, в ЛНР — с 1,6 млн до 1,2 млн. В Запорожской и Херсонской областях числятся 441 тыс. и 381 тыс. избирателей соответственно, что почти совпадает с прошлогодними показателями. Как пояснила Элла Памфилова, такие изменения произошли в связи с тем, что в данные учета не попали избиратели, не зарегистрированные по месту пребывания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Исходя из этих данных, по предварительным подсчетам ЦИКа, в новых регионах будет семь одномандатных округов: три — в ДНР, два — в ЛНР и по одному — в Херсонской и Запорожской областях. По одному дополнительному мандату в связи с выросшим количеством избирателей получат Москва, Московская область и Краснодарский край. По одному округу потеряют Алтайский и Забайкальский края, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Томская области. Как подчеркнула председатель ЦИКа, это лишь предварительные данные, поскольку «работа еще идет».

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Анастасия Корня