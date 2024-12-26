Избирательной системе обрисовали перспективы

Центризбирком (ЦИК) на заседании 25 декабря утвердил план работы на следующий год. Из него следует, что подготовка к парламентским выборам-2026 практически началась — так, уже в апреле комиссия должна рассмотреть новую схему одномандатных округов для проведения выборов в Госдуму. Также ЦИК поработает над нормативными документами к этой кампании и продолжит обучение членов избиркомов, причем скоро это можно будет делать через портал «Госуслуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Новая схема одномандатных округов на выборах в Госдуму будет разработана, исходя из актуальной численности избирателей, зарегистрированных на территории конкретных регионов, сообщила на заседании секретарь ЦИКа Наталья Бударина. Представить ее на утверждение в Госдуму ЦИК должен не позже середины августа, так как к этому времени истекает десятилетний срок, на который была утверждена действующая сейчас схема. Кроме того, с июня ЦИК начнет работу с нормативными актами, которые обеспечат подготовку и проведение федеральной парламентской кампании.

Также комиссия согласовала планы основных мероприятий подведомственных ЦИКу учреждений — Федерального центра информатизации (ФЦИ) и Российского центра обучения избирательным технологиям. Первый отвечает за эксплуатацию и развитие Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», второй — за обучение членов избирательных комиссий и других участников выборов. Основные формы и методы обучения принципиально не поменяются, рассказала член ЦИКа Людмила Маркина, но с Минцифры ведется работа по организации на базе Единого портала госуслуг цифрового сервиса, предназначенного для повышения квалификации членов избиркомов. А зампред ЦИКа Николай Булаев добавил, что новые возможности для организации обучения создает также ожидаемое в ближайшей перспективе подключение территориальных избиркомов к системе видео-конференц-связи.

Кроме того, ЦИК готов адаптировать свои учебные материалы для представителей политических партий, наблюдателей и сотрудников СМИ, заявил член ЦИКа Евгений Шевченко. Очень важно, чтобы все, кто находится на избирательных участках, «единообразно» смотрели на происходящее, настаивал он: «Когда есть единообразное понимание, основанное на законе, тогда не нужно использовать методички, которые зачастую не соответствуют закону, но которые представители некоторых политических партий выдают наблюдателям, чтобы дестабилизировать работу на избирательных участках».

Однако председатель ЦИКа Элла Памфилова отнеслась к такому предложению с осторожностью. Материалами ЦИК поделиться готов, а вот обучать своих представителей партии должны сами, заявила она: «Манной кашей кормить не будем ни партии, никого».

Главной задачей ФЦИ в следующем году станет перевод из опытной в промышленную эксплуатацию новой цифровой платформы ГАС «Выборы 2.0», напомнил член ЦИКа Антон Лопатин — как ожидается, это должно быть сделано до следующего Единого дня голосования 14 сентября 2025 года. Комплексные испытания системы уже идут в девяти регионах — там, где в следующем году должны пройти выборы губернаторов и депутатов заксобраний. А на март-апрель 2025-го запланирована общероссийская тренировка по проведению выборов.

Не обошлось на последнем в этом году заседании и без чисто новогодней темы, хотя и с тревожным оттенком. Элла Памфилова призвала членов избиркомов не приобретать и не использовать петарды, поскольку, по ее словам, спецслужбы Украины разными путями поставляют в Россию пиротехнику с взрывоопасным веществом мгновенного действия. Поэтому необходимо объявить бойкот петардам: «не покупать и не использовать, не зажигать», наставляла коллег председатель ЦИКа. «Будьте осторожны, будьте внимательны. Берегите себя, берегите близких, своих коллег для того, чтобы прекрасно, весело, здорово встретить грядущий 2025 год и очень благополучно, с пользой и радостью его прожить»,— резюмировала госпожа Памфилова.

Анастасия Корня