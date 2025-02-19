Глав нескольких дорожных подрядчиков в Челябинске задержали по делу о хищении

Управление ФСБ по Челябинской области задержало нескольких руководителей подрядных организаций, которые занимаются ремонтом дорог в регионе. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, их обвиняют в хищении средств в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Собеседник агентства рассказал, что среди задержанных — бывшие руководители АО «Южуралмост», ЗАО «Южуралавтобан» и др. По их месту жительства и работы провели обыски.

Сегодня, 19 февраля, утром ФСБ сообщила о задержании главы министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. По данным «Ъ-Южный Урал», его обвиняют в растрате, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В министерстве и в доме задержанного проводятся обыски. Позже ТАСС сообщил о задержании Александра Дубровского — сына экс-губернатора региона Бориса Дубровского.

12 февраля также сообщалось об аресте в Челябинске одного из учредителей компании «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна и главы ООО «Стройконтинент» Антона Зеркина. Они подозреваются в даче взяток экс-начальнику отдела госучреждения «Челябинскавтодор» Артёму Степанову за беспрепятственную приемку работ по госконтрактам. Сам Артём Степанов находится под следствием с марта 2024 года.

Никита Черненко