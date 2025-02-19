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ФСБ задержала министра транспорта Челябинской области

В Челябинске задержали главу министерства дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, сообщила ФСБ. Причину задержания спецслужба не уточняет. «Ъ-Южный Урал» пишет, что господина Нечаева подозревают по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).

Министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев (в центре)

Министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев (в центре)

Фото: @PogonyGalstuky

Министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев (в центре)

Фото: @PogonyGalstuky

Силовики проводят обыски в доме задержанного, а также в министерстве. В соцсетях распространяются кадры с Алексеем Нечаевым в наручниках, его под руки ведут два сотрудника ФСБ. По данным местных СМИ, также задержаны один из руководителей правового управления Миндортранса и несколько бывших руководителей компаний «Южуралмост» и Южуралавтобан».

Согласно сайту министерства, Алексей Нечаев был назначен на пост в ноябре 2019 года. До этого в 2010–2012 годах работал замначальника отдела проектирования в ОГУП «Челябинскавтодор», потом три года возглавлял отдел производственно-технического надзора. В 2015–2019 годах был начальником управления дорожного хозяйства миндортранса Челябинской области.

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