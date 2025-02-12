Фигурантов мало не бывает

ФСБ вывила новых фигурантов уголовного дела о получении взяток при выполнении госконтрактов по ремонту дорог в Челябинской области. По данным источника в правоохранительных органах, задержаны один из учредителей ООО «Дорстройгрупп» Эдик Аракелян и директор ООО «Стройконтинент» Антон Зеркин. Их подозревают в даче взяток за беспрепятственную приемку работ по госконтрактам экс-начальнику отдела госучреждения «Челябинскавтодор» Артему Степанову, который находится под следствием с марта прошлого года. В 2023 году за дачу взяток уже был осужден экс-директор «Дорстройгрупп» и бывший депутат законодательного собрания региона Арман Аракелян.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-директор «Дорстройгрупп» Арман Аракелян в 2023 году получил условный срок за дачу взяток

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Экс-директор «Дорстройгрупп» Арман Аракелян в 2023 году получил условный срок за дачу взяток

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе расследования уголовного дела бывшего начальника отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Артема Степанова, обвиняемого в получении взяток, сотрудники ФСБ выявили двух новых фигурантов. Это совладелец ООО «Дорстройгрупп» Эдик Аракелян и директор ООО «Стройконтинент» Антон Зеркин, сообщил “Ъ-Южный Урал” источник в правоохранительных органах.

Руководители дорожных подрядных организаций задержаны. Силовики провели обыски в их домах и по месту работы. В пресс-службе УФСБ России по Челябинской области “Ъ-Южный Урал” подтвердили факт проведения следственно-оперативных действий, от других комментариев воздержались.

По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ, в отношении бенефициара коммерческой организации было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.291 УК РФ («Дача взятки в крупном размере»).

По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года он передал через посредника взятку в виде имущества, а также оказания услуг имущественного характера начальнику отдела «Челябинскавтодора» за общее покровительство и беспрепятственную приемку работ по ремонту дороги.

В ООО «Дорстройгрупп» и «Стройконтинент» получить комментарии не удалось: телефоны не отвечают либо не работают, письменный запрос остался без ответа.

Уголовное дело в отношении начальника отдела технадзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» Артема Степанова сотрудники регионального управления СК РФ возбудили в марте 2024 года по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По версии следствия, в 2022–2023 годах он получил взятку в виде телефона стоимостью 94 тыс. руб. и денег в сумме 200 тыс. от подчиненного в обмен на назначение контролировать выполнение контракта по капитальному ремонту дороги в Верхнеуральском районе.

В сентябре 2024 года в деле господина Степанова появился новый эпизод. По данным СК, сотрудники управления установили, что с июля 2022 года по август 2023-го Артем Степанов получил лично и через посредника от заместителя директора коммерческой организации взятку в размере не менее 600 тыс. руб. за беспроблемное подписание актов приема-передачи работы по капитальному ремонту дороги Кунашак — Усть-Багаряк.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Дорстройгрупп» и ООО «Стройконтинент» зарегистрированы по одному адресу на улице Енисейской в Челябинске. Основной вид деятельности обоих — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. 70% уставного капитала «Дорстройгрупп», созданного в 1999 году, принадлежит Эдику Аракеляну. Еще 30% у Павла Воронова. «Стройконтинент» зарегистрировано в 2007 году. Организация на 100% принадлежит Тиграну Эдиковичу Аракеляну.

За последние пять лет «Дорстройгрупп» получил около 25 госконтрактов на сумму более 5,2 млрд руб. Основными заказчиками выступали министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и комитет дорожного хозяйства Челябинска. При этом в 2023 году не было ни одного договора, в 2024-м — один на сумму 16,5 млн руб.

«Стройконтинент» в 2020–2024 годах получил 35 контрактов на 5 млрд руб. В том числе в прошлом году было шесть договоров на ремонт дорог в Челябинске и области на сумму почти 972 млн, в 2023-м — 14 контрактов на 1,9 млрд руб.

Выручка «Дорстройгрупп» в 2023 году составила 1,44 млрд руб., чистая прибыль — почти 2,8 млн руб. «Стройконтинент» получил выручку в размере 1,41 млрд руб., чистую прибыль — 30,8 млн.

В 2023 году бывший директор ООО «Дорстройгрупп» и экс-депутат законодательного собрания региона Арман Аракелян был признан виновным в даче взяток сотрудникам федерального учреждения «Росдортехнология». Центральный районный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 6,5 млн руб. Следствие и суд установили, что в ноябре 2019 года директор подрядной организации в сговоре с двумя сотрудниками ФКУ «Управление федеральных автодорог “Южный Урал”», передал взятку в виде ноутбуков стоимостью более 185 тыс. руб. должностным лицам «Росдортехнологии» за исключение из отчетов информации о нарушениях при ремонте и реконструкции магистралей. Кроме того, Арман Аракелян лично передал 500 тыс. руб. сотруднику «Упрдор “Южный Урал”» за принятие невыполненных работ по госконтрактам и неприменение мер ответственности к подрядчику.

В июне 2023 года Челябинский областной суд смягчил приговор до восьми лет условного лишения свободы со штрафом 5,2 млн руб. в связи с активным содействием раскрытию и расследованию преступлений.

Юлия Гарипова