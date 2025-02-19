Рынок решил не реагировать

Рынок не убедили итоги первых переговоров между Россией и США. Как только 18 февраля завершилась встреча в Саудовской Аравии, индекс Мосбиржи опустился более чем на 1,5% до 3252 пунктов. К концу торгового дня падение замедлилось. Но аналитики говорят, что это снижение стало завершением бурного роста фондового рынка. Он начался еще 12 февраля после телефонного разговора президентов Росси и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Тем не менее последние события принесли российскому рынку акций суммарный рост примерно на 10%.

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Может ли теперь начаться разворот? И каких заявлений ждут инвесторы? Начальник аналитического отдела компании «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров считает, что теперь двигателем роста могут стать прежде всего сообщения об отмене некоторых санкций. И на горизонте двух-трех месяцев у рынка есть потенциал для роста еще на 20%: «Факт в том, что переговоры прошли, никто не поругался, и стороны согласились работать дальше.

Никакого прорывного достижения с ходу и не могло быть достигнуто. Поэтому тут просто фиксация прибыли, полученной от более раннего движения. Продолжится ли развиваться рост, или будет идти коррекция, в значительной мере зависит от того, состоится ли какая-то встреча на следующей неделе. У нас есть временной ориентир и некий ориентир по формату. В принципе российский рынок-то вроде бы формально дешевый, но после такого движения, которое началось с 20 декабря 2024 года, вполне можно и где-то передохнуть. Тем более в отдельных бумагах. В любом случае, если просто исходить из того, что все будет более-менее хорошо по такому умеренно позитивному плану, подъем порядка, например, 20% к концу апреля или к майским праздникам вполне возможен. Тут еще очень много будет определяться, конечно, и заявлениями ЦБ, и уровнем инфляции. С этим будут связаны возможные перетоки из облигаций в акции либо наоборот.

Но самое большое влияние будет иметь на рынок возможное снятие санкций в отношении отдельных финансовых компаний, инфраструктуры Московской биржи».

Вечером 18 февраля глава Госдепа Марк Рубио, отвечая на вопрос о том, могут ли быть отменены санкции против, например, главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил, что стороны пока «не на том этапе переговоров». Но в будущем Москве и Вашингтону предстоит обсудить «множество тем». Но пока американская и российская делегация проводили встречу в Эр-Рияде, из Европы поступали заявления о том, что Брюссель не намерен отменять санкции, даже если это сделают США.

Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что новый, 16 пакет санкций, будет принят 24 февраля. Он затронет российскую энергетику и будет бороться с обходом уже принятых ограничений. И пока Евросоюз не пересмотрит свою позицию, говорить о новых стимулах для роста фондового рынка не приходится, считает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Основным торговым партнером Российской Федерации до всех этих событий была именно Европа. Главная экспортная выручка наших сталеваров, газовиков, нефтяников и так далее бралась именно из европейского сбыта. Соответственно, если Европа не восстановит торговые отношения с Россией, то и эти доходы не восстановятся. А если они не восстановятся, то и не столь радужные перспективы у российских акций.

Американский рынок для нас, конечно, важен, но он стоит далеко не на первом и даже не на втором месте. Если Европа станет частью переговорного процесса и начнет разговор о том, что будут сниматься санкции массово или частично в каком-либо виде, будут возобновляться торговые связи, тогда да, можно будет что-то говорить и планировать, как отечественные товары будут возвращаться к европейским потребителям.

В любом случае то, что начался диалог между Москвой и Вашингтоном, это уже позитив, и он отразился на котировках российских акций.

Индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов, скорее всего, так и останется. Но опять же, поднимется ли он выше 3500? Без Европы нет, с Америкой, наверное, мы просто останемся на этом уровне».

На этом фоне издание Politico утверждает, что власти Евросоюза ведут работу еще и над крупнейшим пакетом военной помощи для Украины на €6 млрд. Но источники утверждают, что итоговая стоимость может вырасти до €10 млрд и выше. Сумма будет зависеть от того, что страны ЕС смогут передать Киеву из своих арсеналов и за чей счет.

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Владислав Викторов