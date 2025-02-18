В котировки добавили оптимизма

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) на максимуме за девять месяцев — рынок надеется, что у России и США родится мирное соглашение. По итогам 17 февраля главный индикатор фондового рынка преодолел отметку в 3300 пунктов. Последний раз на этом уровне он находился в мае 2024 года, когда ключевая ставка была 16%. Затем на фоне ужесточения денежно-кредитной политики рынок начал падать. Инвесторы оживились на прошлой неделе, когда американский лидер Дональд Трамп сообщил о первом официальном звонке Владимиру Путину, добавив, что он был долгим и продуктивным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 17 февраля подтвердил информацию “Ъ” о первых переговорах, и индекс Мосбиржи прибавил почти 4%. Не слишком ли бурно реагирует рынок? Управляющий директор «Ренессанс-Капитала» Дмитрий Александров считает, что некоторые покупки сложно объяснить: «На мой взгляд, мы уже переходим некоторые границы разумного, особенно в части роста бумаг третьего эшелона. На больших объемах растут крайне закредитованные акции, например, "Сегежи", более чем на 20%. Банковский сектор также растет на фоне, возможно, отмены санкций и подключения обратно к SWIFT, хотя принципиальных изменений и подвижек в этих вопросах нет. И главное — это "Газпром", который, наверное, стал лидером среди "голубых фишек" за последнюю неделю. Вместе с тем РФ и США являются прямыми конкурентами на рынке Европы с точки зрения газа, и было бы крайне оптимистично ожидать, что Вашингтон любезно возвратит российской корпорации уже потерянный рынок. Улучшения в геополитике позитивно повлияют далеко не на все бумаги. В этом смысле нужно покупать хорошие активы, а плохие покупать не нужно».

Официальный курс рубля при этом упал. По данным ЦБ, доллар подорожал до 91 руб., евро — почти до 96 руб. Укреплялся и юань, но к вечеру 17 февраля на Мосбирже китайская валюта все-таки ушла в минус. Инвесторы также сокращают спрос на облигации федерального займа: профильный индекс, который рос почти неделю, потерял больше 1%. Интерес к акциям российских эмитентов может сохраниться, допускает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков: «До конкретных шагов еще далеко. Понятно, что это может затянуться на достаточно длительный период с регулированием всех интересов.

Ждать результатов в моменте достаточно опрометчиво. Все эти сообщения о SWIFT, приходе платежных систем, конечно же, преждевременны. Однако оптимизм рынка всегда опережает фактические события.

Таких беспрецедентных переговоров России и США достаточно давно не было, наверное, со времен Карибского кризиса. В этом отношении, конечно же, сверхпозитивные ожидания могут реализоваться. Сейчас мы наблюдаем некую спекулятивную составляющую. Весьма вероятно, ожидания будут связаны с разочарованием. Рынок сейчас очень "тонкий", даже небольшой приток ликвидности из фондов может достаточно сильно разогнать индекс. Его значения могут составить и 3400, и 3500 пунктов, но и откат будет, конечно же, достаточно существенный».

В компании «Цифра брокер» считают, что рост рынка акций может привести даже к оттоку средств с депозитов: потенциал некоторых бумаг на горизонте двух месяцев там считают сопоставимым с доходностью вкладов сроком на год. Аналитики считают, что в целом Индекс Мосбиржи по итогу этого года может достичь 5000 пунктов.

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Иван Якунин