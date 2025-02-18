Юрий Борисов стал представителем президента по вопросам сотрудничества в космосе

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу «Роскосмоса» Юрия Борисова своим специальным представителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Это следует из указа президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

От этой должности освобожден космонавт Сергей Крикалев. Господин Крикалев был представителем господина Путина с января прошлого года.

Господин Борисов был главой «Роскосмоса» с июля 2022 года до 6 февраля 2025 года. На этом посту его сменил Дмитрий Баканов.

Подробнее о перестановках в «Роскосмосе» — в материале «Ъ» «"Роскосмосу" прописано омоложение».